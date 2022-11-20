UBA／雙塔再合璧 文化女籃二連勝

▲文化大學黃巧鈞。官方提供
▲文化大學黃巧鈞。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-11-20 06:39:15

上屆季軍文化大學95：71擊敗臺灣科大，在111學年度富邦人壽UBA 大專籃賽公開女一級預賽2連勝，一年多前109學年聯手帶淡商在HBL二連霸的「雙塔」郭虹廷、趙云楓，換披戰袍再於UBA合璧，儘管才大二，但攻守順風順水，儼然已是「一姊」風範的郭虹廷，此役是20分、11籃板「雙十」，也是連兩戰得分20，上季新人后非浪得虛名。

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反之，187公分的大一菜鳥趙云楓先發20分13秒，只拿9分2籃板，且早早五犯離場，悶到不行，加上首役對清大，她進帳10分7籃板、一樣四犯纏身，個人的UBA初體驗，明顯不如預期，特別是與暑假她在幾個盃賽，打得有模有樣，有不小落差。

對盃賽、UBA正式比賽表現大不同，趙云楓說：「自己的確沒調整好，節奏抓不到，但今天幾次被吹犯規，我覺得有點冤枉。」

對高度、條件跟當年的自己有幾分相似、但現今身手仍難相提並論的趙云楓，初入UBA挑戰遠大於預期，文化教練鄭慧芸也有些小錯愕，尤其6月自淡商畢業，暑假盃賽進步看得見，這兩天卻連陷莫名的犯規麻煩。

108學年讀淡商高二，開始與當時甫從北一女轉來的趙云楓搭配兩年，本季UBA再續緣，郭虹廷說：「其實跟她配合的機會並不多，且集中在我高三那年，再小1屆的蕭豫玟則是才來的高一菜鳥，當時如願連霸、開心畢業。」

一年多後再與趙云楓續「雙塔緣」，但趙云楓似有些適應不良，郭虹廷分享學姊的過來人經驗：「除了還是大一菜鳥，UBA的防守強度更高，速度又是趙云楓的盲點，她的移位較慢，被過雖可幫忙協防，但對她而言，卻會變得愈沒有信心，從而抓不到應有的節奏，才會小陷困境。」

至於暑假盃賽趙云楓有不錯表現，郭虹廷有另類解讀是，聽說當時很多對手對趙云楓的防守原則是：「寧可讓她禁區賣高、獨得50分，但只要守住其他人，還是有機會贏文化，因而趙云楓的揮灑空間愈大，她也很爭氣，打出罕見的籃下霸氣和宰制力。」

不過趙云楓終究還是大一菜鳥，要走的路很長，前兩戰的小挫折，對刺激她再成長，未必是壞事，她也欣然接受，且有信心迎接未來更大的挑戰。

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