UBA／雙塔再合璧 文化女籃二連勝

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對盃賽、UBA正式比賽表現大不同，趙云楓說：「自己的確沒調整好，節奏抓不到，但今天幾次被吹犯規，我覺得有點冤枉。」
對高度、條件跟當年的自己有幾分相似、但現今身手仍難相提並論的趙云楓，初入UBA挑戰遠大於預期，文化教練鄭慧芸也有些小錯愕，尤其6月自淡商畢業，暑假盃賽進步看得見，這兩天卻連陷莫名的犯規麻煩。
108學年讀淡商高二，開始與當時甫從北一女轉來的趙云楓搭配兩年，本季UBA再續緣，郭虹廷說：「其實跟她配合的機會並不多，且集中在我高三那年，再小1屆的蕭豫玟則是才來的高一菜鳥，當時如願連霸、開心畢業。」
一年多後再與趙云楓續「雙塔緣」，但趙云楓似有些適應不良，郭虹廷分享學姊的過來人經驗：「除了還是大一菜鳥，UBA的防守強度更高，速度又是趙云楓的盲點，她的移位較慢，被過雖可幫忙協防，但對她而言，卻會變得愈沒有信心，從而抓不到應有的節奏，才會小陷困境。」
至於暑假盃賽趙云楓有不錯表現，郭虹廷有另類解讀是，聽說當時很多對手對趙云楓的防守原則是：「寧可讓她禁區賣高、獨得50分，但只要守住其他人，還是有機會贏文化，因而趙云楓的揮灑空間愈大，她也很爭氣，打出罕見的籃下霸氣和宰制力。」
不過趙云楓終究還是大一菜鳥，要走的路很長，前兩戰的小挫折，對刺激她再成長，未必是壞事，她也欣然接受，且有信心迎接未來更大的挑戰。