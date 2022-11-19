再返雲林！蔡英文嘆縣府不做事　細數劉建國政績拚翻轉

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蔡英文致詞時表示，只剩下一個禮拜就要投票了，今天到雲林，因為現在是最關鍵的時候，雲林的選情也是很緊張的，所以一定要來幫最認真、最努力的雲林縣長2號候選人劉建國拉票、催票。
蔡英文說，雲林一直是最支持她、最支持民進黨的地方。2020年的總統大選她在雲林的得票率超過6成，希望上次投給她的都投給劉建國，如果這樣投，劉建國一定會贏。
蔡英文說，自己隨時關心雲林的選舉，這一次要請大家替雲林站出來、替台灣站出來、替劉建國站出來，用選票跟大家說，台灣人有堅持民主的決心，雲林人也有拒絕黑金、拒絕家族政治的勇氣。
過去，現任立委蘇治芬當雲林縣長的時候，把雲林拚成「農業首都」，雲林的農產品都可以外銷去國外，讓農民朋友過不錯的生活；不過4年前，雲林換黨執政以後，就沒有看到雲林有大進步、大發展。
蔡英文說，這幾年雲林的人口一直在減少，也沒有可以帶動雲林發展的產業，雲林的年輕人，都去外地找工作，連雲林最重要的農業，也沒有看到新的出路；不過，雲林還是有一些建設和發展，例如「布袋戲傳習中心」、「元長崙仔大橋」、「濁水溪揚塵改善」、「矽品投資雲林案」，都是劉建國、蘇治芬向中央爭取、合作爭取到的。
蔡英文說，雲林縣政府平常都沒做什麼事，也沒有積極跟中央好好合作，但是到了選舉的時候，就四處說蘇治芬跟劉建國爭取到的事情，都是他們做的。這就代表，劉建國跟蘇治芬過去爭取的這些建設是好的，雲林鄉親是支持的。
蔡英文說，既然縣政府不想要做事，那雲林人就投給劉建國，讓他當縣長。劉建國當縣長，中央地方一條心，一定可以替雲林做更多的事情。
蔡英文說，劉建國是辛苦人出身，從當代表、議員，到立委都專心做事情，為弱勢團體發聲、幫忙，只要劉建國當縣長，提出的政見一定可以讓雲林越來越好，也可以讓雲林更加熱鬧、有發展。