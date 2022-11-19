翻轉中台灣！蔡英文譏：選前空氣是政見、選後政見變空氣

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蔡英文說，4年前民進黨推動改革遇到挫折，人民以選票教訓要求反省。當時的國民黨候選人，有人喊口號「市長換人空氣換新」，但4年過去，空氣沒有換新、中火要改成污染較低的燃氣發電，還被地方拖延。她形容「選舉時空氣是政見、選後政見變空氣」。
她指出，只會送往迎來、信口開河是不行的、黑金當道包庇循私，更不可能被人民接受。很遺憾目前的中台灣執政團隊看不到願景與未來，地方政府在台灣走向世界的過程中，沒看到做了什麼準備，若只是抱著不做不錯、少做少錯的心情，就會錯過城市發展的大好機會。
她推薦蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎等4人，都是民進黨的一時之選，南投已經17年、苗栗更高達72年沒有政黨輪替，選民若是繼續支持4年來不做不錯的候選人，4年後只能羨慕其他縣市做得不錯、讓黑金派系繼續魚肉地方。蔡英文說，她在蔡培慧場場爆滿的政見場中，看到民進黨拚戰的精神，相信這是最有機會的一次，一定要拚出翻轉，讓中台灣全面政黨輪替。
蔡英文說，改革雖然過程備極鞎辛，但都讓台灣走在正確的道路上，政府守住台灣的主權，現在一舉一動都是國際關注的焦點。她強調「我遵守承諾、維持現狀，國際社會從未把台灣當成破壞現狀的一方」，面對對岸的威權擴張，就是讓自己更有韌性，越是準備好，對岸冒進的機率就會越小。