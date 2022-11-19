翻轉中台灣！蔡英文譏：選前空氣是政見、選後政見變空氣

▲民進黨3隻母雞蔡英文、賴清德、蘇貞昌同台為《翻轉中台灣》晚會造勢。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.19）
▲民進黨3隻母雞蔡英文、賴清德、蘇貞昌同台為《翻轉中台灣》晚會造勢。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.19）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-19 22:35:55

民進黨今晚在台中舉辦《翻轉中台灣》4縣市造勢晚會，總統蔡英文助講時指出，4年前民進黨推動改革遇到挫折，人民用選票教訓民進黨，但4年後國民黨縣市長諸多政見都跳票，有人「選舉時空氣是政見、選後政見變空氣」，還有人抱持不做不錯的態度，整個中台灣執政團隊看不到願景與未來，呼籲大家站出來，讓中台灣再政黨輪替一次。

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《翻轉中台灣》4縣市造勢晚會，今（19日）晚在台中太原夜市舉辦，民進黨中彰投苗縣市候選人通通到場，吸引上萬民眾參與，民進黨3隻母雞蔡英文、賴清德、蘇貞昌同台造勢，會場氣氛高昂。壓軸的蔡英文說，很多人說今年選情很冷，但今天她從北到南跑了7場，一路上很多人不吝對戰將們支持鼓勵，令她很感動。

▲蔡英文今晚到台中，為民進黨《翻轉中台灣》4縣市造勢晚會壓軸演講。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.19）
▲蔡英文今晚到台中，為民進黨《翻轉中台灣》4縣市造勢晚會壓軸演講。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.19）
蔡英文說，4年前民進黨推動改革遇到挫折，人民以選票教訓要求反省。當時的國民黨候選人，有人喊口號「市長換人空氣換新」，但4年過去，空氣沒有換新、中火要改成污染較低的燃氣發電，還被地方拖延。她形容「選舉時空氣是政見、選後政見變空氣」。

她指出，只會送往迎來、信口開河是不行的、黑金當道包庇循私，更不可能被人民接受。很遺憾目前的中台灣執政團隊看不到願景與未來，地方政府在台灣走向世界的過程中，沒看到做了什麼準備，若只是抱著不做不錯、少做少錯的心情，就會錯過城市發展的大好機會。

▲《翻轉中台灣》4縣市造勢晚會場面熱烈，支持者一起推走象徵黑心與黑金的大球。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.19）
▲《翻轉中台灣》4縣市造勢晚會場面熱烈，支持者一起推走象徵黑心與黑金的大球。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.19）
她推薦蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎等4人，都是民進黨的一時之選，南投已經17年、苗栗更高達72年沒有政黨輪替，選民若是繼續支持4年來不做不錯的候選人，4年後只能羨慕其他縣市做得不錯、讓黑金派系繼續魚肉地方。蔡英文說，她在蔡培慧場場爆滿的政見場中，看到民進黨拚戰的精神，相信這是最有機會的一次，一定要拚出翻轉，讓中台灣全面政黨輪替。

蔡英文說，改革雖然過程備極鞎辛，但都讓台灣走在正確的道路上，政府守住台灣的主權，現在一舉一動都是國際關注的焦點。她強調「我遵守承諾、維持現狀，國際社會從未把台灣當成破壞現狀的一方」，面對對岸的威權擴張，就是讓自己更有韌性，越是準備好，對岸冒進的機率就會越小。

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