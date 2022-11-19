留下正綠關鍵一席　政治前輩力挺蘇致榮音樂會

民進黨立法委員許智傑今(19)日與民進黨高雄市鳳山區議員蘇致榮舉辦「相挺致榮音樂會」，在選前黃金週以「溫馨黃金夜」的方式，邀請大家「作伙來聽歌」，要懇請市民朋友11月26日時，全力搶救鳳山「正綠最關鍵一席」，讓體育專業與勞工關懷的人才可以進入高雄市議會 。蘇致榮也強調，「阿榮若過關，議會就過半」。
「相挺致榮音樂會」除立委許智傑之外，黨籍立委邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、邱志偉也都到場力挺。其中前立委郭玟成、高雄市議員林宛蓉、高閔琳、罷韓四君子李佾潔醫師均到場相挺。歌手有包括台一線阿文、金曲歌王翁立友、台語唱將林良歡、魅力阿邦鄔兆邦均會參與，許智傑與蘇致榮及翁立友三人高唱翁立友成名歌曲「堅持」來替蘇致榮加油打氣。
「相挺致榮音樂會」現場湧入超過1500名民眾向蘇致榮打氣，期盼留下好的人才。蘇致榮表示，在選前黃金週的關鍵時刻，很感謝大家的幫忙，自己一直以來都是秉持著「一心一意為鳳山」的態度，每天不斷勤走基層，同時也認真打拼，希望可以讓自己有著繼續為鳳山市民服務的機會，希望自己可以獲得市民的支持。
蘇致榮也說，看到那麼多人的關心、幫忙，自己內心覺得很感謝，也抱歉讓大家擔心了，希望大家支持市長陳其邁的繼續拚四年，而要拼出好市政，也要有好的議員幫忙，所以期盼大家可以支持「正綠最關鍵的一席」蘇致榮，讓自己順利過關為高雄市民服務，因為「阿榮若過關，議會就過半」，剩下幾天，請大家一人來一票，再向大家多拉票，希望讓阿榮順利當選。