謝國樑稱1126基隆大停電　台電痛斥：最大的污衊跟奧步

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台電說明，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試等活動，台電都會依慣例成立穩定供電應變小組，加派人力加強巡檢以降低停電影響。為因應此次大選，台電各區處更是出動平時輪值人力的兩倍，也已在近期陸續協助各地方縣市政府選舉委員會，加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備，確保投開票期間供電穩定。
台電要提醒謝國樑，台電同仁不分晝夜，不怕風雨，只要有需要就會出勤搶修線路，這樣的辛勞不該被政治操作抹煞。選舉炒話題只是一時的，台電同仁為穩定供電卻是時時刻刻不敢鬆懈，只要有民眾需要電，就有台電人繼續打拚，也希望同是為民服務的候選人，可以看見及肯定台電的努力。
對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮也表示，謝國樑選舉選到頭殼壞掉，只剩下胡扯造謠一招。
沈詠珮說，台電已經鄭重澄清並嚴正抗議，11月26日完全沒有大規模停電這種事情。該停電通知是因為有3個陳舊變壓器檢修工程，影響戶數只為142戶，屬經常性的檢修工作，完全不會影響選務工作的進行，更沒有大停電的規劃。但因為擔心被有心人刻意扭曲抹黑，避免造成不知民眾誤解，台電即已將所有工程暫緩。
沈詠珮表示，只是3個地點變壓器檢修工程，完全不影響選務，竟能被謝國樑在國民黨造勢場合鬼扯成要全市大規模停電，真的是有夠離譜。沈說，身為一個市長候選人，連最基本的查證工作都不做，連個電話也不打，選舉選到沒招，只剩極盡抹黑造謠之能事，真的覺得很可悲。