關鍵女力　趙天麟籲搶救李雅慧、李雨庭、黃雍琇

為民進黨拼上議會過半的最後一塊拼圖，立委趙天麟19日表示，李雅慧、李雨庭、黃雍琇，三位都是經過淬煉的優質女將，將是民進黨在各區全壘打，以及民進黨能否在高市議會過半的關鍵女力，呼籲鄉親全力搶救、力保民進黨有史以來第二次在高雄完全執政的機遇不再錯過，讓市長陳其邁帶領高雄無後顧之憂的使命。
趙天麟表示，李雅慧不只是左楠唯一連獲「高雄市公民監督公僕聯盟」肯定優質問政的議員，最近更因爭取福山公園等改造特色公園有成，獲「還我特色公園行動聯盟」推薦為「理念契合且密切合作，有實質表現者」的議員，「雙盟」認證無異精準詮釋她這四年來的努力與堅持，如今卻面臨嚴重分票、「穩當選謠言」危機，亟需鄉親在最後關頭給予搶救。
趙天麟也指出，上回因「韓流」失利，不慎落選的李雨庭，則透過深耕林園、大寮的親子藝文活動捲土重來，甚至還為「18歲公民權入憲複決」在林園舉辦結合網紅與知名電音DJ，別開生面的青春音樂祭，成為最貼近青年的全高雄第一人，用不同於仇恨、有別於特權的新政治，不只將改變第十一選區的選舉文化，更是將為該區搶下本土關鍵第三席、讓該區過半進而讓議會過半的女將，呼籲選民絕不分票，堅定支持。
趙天麟也特別提到，擔任20年消防志工黃雍琇，近日因檢驗柯志恩、陳麗娜從政相關言行，更有金曲歌后詹雅雯、天團滅火器楊大正加持下，已在地方成為討論度極高的候選人，有望凝聚綠營基層選民，在前鎮小港搶下民進黨關鍵第四席，也是民進黨議會過半希望。
趙天麟指出，「陳其邁高票連任」再加上「民進黨議會過半」，將是長期污名高雄，讓建設「去了了」的國民黨，最不願意看到的結局，但卻是高雄城市轉型能否順利，能否一躍國際大都會最大的轉捩點，而目前在各區相對弱勢的三位女將李雅慧、李雨庭、黃雍琇，絕對是本土陣營在高雄能否讓理想達標的關鍵席次，再次呼籲堅定力保，用優質女力為民進黨拼上議會過半的最後一塊拼圖。