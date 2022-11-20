遭高虹安助講者抹貪汙　林智堅長文斥：不適格當新竹市長

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林智堅說，晚上結束和沈慧虹的車掃，收到家人的訊息，說范振宗受邀出席高虹安的造勢大會，就在演講台上范大聲疾呼「一年回去跟他爸爸吃幾次飯」、「林智堅非常不孝，心地不善良」、「沈慧虹當副市長，妳的市長怎麼貪污，妳看得很清楚」、「她已經學會了，萬一她當選她就跟林智堅一樣，蛇鼠一窩，同一路的」，家人只說叫我放寬心，因為他們知道自己最在意家人，看到這樣的發言一定又會有情緒。
林智堅說，昨天自己也才在臉書上說了重話，說這場選舉民眾黨用仇恨的言語來製造對立也分化新竹市民，用惡意的言論企圖謀取政治利益；沒想到今天這樣的言論已經開始傷害沈慧虹，甚至傷到了自己的家人。
林智堅表示，市長2屆任期，應該所有的市府同仁都能作證，自己的家人都非常低調，沒有在上班時間進到辦公室過，也從沒有利用市長家人的名義去謀取什麼。大家也知道自己的媽媽是個永遠擔心兒子的人，她知道兒子生病，想用保溫杯裝個養氣茶給自己時，自己都會跟媽媽說不要進來辦公室，出市府跟媽媽拿就好。
林智堅說，公私分得很清楚是自己的原則，甚至有時候這些原則也讓我家人覺得有點遺憾，失去了一起相處的機會，自己雖然不捨，但也只能如此，也唯有這樣才能保護家人，也保護市民。
林智堅舉例提到，每年的兒藝節，老婆總是自己帶著3個孩子和大家一樣排隊玩遊具，也因為每年兒童節連假就是市府團隊最忙的時候，常被自己的孩子消遣說又沒辦法陪他們。
林智堅說，自己必須嚴正地向高虹安以及她邀請的貴賓范振宗說，一再仇恨的言論、影涉貪瀆舞弊的說法，不只傷害自己和沈慧虹，也撕裂這座城市，甚至隨後高虹安上台後更沾沾自喜地說道「范振宗前縣長，我剛剛直播有看到，我在梳化有聽到范縣長一句話，還有網友想要剪輯出來要流傳出去。范縣長您紅了」，這種鼓吹仇恨企圖擴散的言論，是你希望帶給新竹市的嗎？
林智堅表示，新竹市民反而想問為何高虹安要力邀觸犯貪污圖利罪判刑定讞的范振宗站台助講？林說，選舉不能選到失去人性，自己因為工作的因素犧牲了家庭相處時間，居然被作為孝順與否的消遣，更成為高虹安沾沾自喜的話題，「我想，面對這樣的候選人，我只能說你真的不適格」。