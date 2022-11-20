落榜7次不氣餒！3寶媽不放棄夢想　苦熬21年53歲考上醫師

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在前島貴子高中二年級時，雙親離婚了，而她也在高中畢業後就讀短期大學英文科，過去也曾經擔任過機場地勤、精品輸入的業務工作，但兒時經驗累積的壓力壓得他喘不過氣，更因此罹患了進食障礙症，生活一直在厭食和暴食的循環中反覆掙扎。
前島貴子在25歲時，決定回到家鄉島根縣重新就讀大學，在幫母親經營藥局的同時，一邊就讀心理學，希望能藉此解開自己的心結，更因為對那些身體不適的病患產生憐憫之心，曾產生了「想要成為心理諮商師」的想法。
沒想到在前島貴子32歲時，父親因為憂鬱而輕生，讓她再度被打擊，心中一直有股「無法拯救父親的遺憾」，最後她化遺憾為動力，決定考醫學院，以幫助身心受苦的患者。為此，前島貴子重回補習班上課，學習令她頭疼的數理知識，也在這時候遇見了比自己小11歲的丈夫前島充雅。
前島貴子34歲時，與前島充雅步入禮堂，結婚後也持續努力實現自己的夢想，在36歲時生下了第一個孩子，第二個孩子則是在39歲時出生。她把孩子送到補習班附近的托兒所、在上課之間的空檔跑去給孩子餵奶，甚至曾經因脹奶痛到難以忍受，在考試會場直接擠奶等事情。就這樣邊帶小孩邊學習，在經歷7次落榜之後，39歲的前島貴子原先決定著「今年如果再沒考上的話就放棄吧」，但就在第8年的考試，順利錄取了位於愛知縣的藤田保健衛生大學。
前島貴子借了就學貸款，進入醫學大學，但醫學院的課業相當繁重、困難，對他來說要跟上課業仍十分辛苦。帶著孩子去公園玩耍的時候，也不忘帶著自己製作的筆記溫習。即使如此仍因多次跟不上進度而被留級。
在她苦讀的時候，第三個小孩也出生了，不過幸好有母親睦子前來幫忙家事和照顧孩子，減輕了她不少負擔。而前島充雅也毅然決定辭去原本在北海道的工作，搬到前島貴子所在的愛知縣，支持她向目標前進。有著家人的支持，前島貴子才能在經歷過3次留級、甚至一度短暫休學，畢業後也經過3次考試落榜的巨大壓力之下，努力不懈，在53歲時考到了醫師執照。
自立下目標後過了21年，終於取得醫師資格，前島貴子以實習醫師的身份，進入市立醫院的急診部門。她毫不在意指導醫師年紀比她小很多，以驚人毅力讓周遭刮目相看。前島貴子表示，「我希望我的例子，可以傳達給這些女性們：其實存在著兼顧生活的同時，不需要放棄自己夢想的選擇。」