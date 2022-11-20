賈靜雯上下失守超火辣！美腿曲線畢露　網讚：金馬第一美

第59屆金馬獎頒獎典禮星光雲集，女星紅毯禮服稍嫌保守，沒想到最大亮點竟是上屆金馬影后賈靜雯，頒發最佳男主角的她，以胸前挖空的黑色高衩禮服亮相，上下失守的剪裁設計，性感曲線與一雙美腿全都露，立刻驚豔全場，讓觀眾眼睛都不知道該看哪，連該服裝品牌「MÔNOT」設計師Eli Mizrahi也在IG轉發讚美，讓她受寵若驚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲第59屆金馬獎頒獎人賈靜雯，一走上頒獎台秒變金馬第一美。（圖／金馬執委會提供）▲賈靜雯胸前大片挖空，性感尺度破表。（圖／翻攝自賈靜雯FB）▲身型嬌小的賈靜雯，美腿曲線相當迷人。（圖／翻攝自賈靜雯FB）▲48歲的賈靜雯狀態維持得相當驚人。（圖／翻攝自賈靜雯FB）▲賈靜雯謙稱走路有待加強，謝謝大家給她自信。（圖／翻攝自賈靜雯FB）賈靜雯在IG限時動態發文，分享後台視角，她走上舞台時搖曳生姿，雪白美胸吸睛，雙腿曲線若隱若現，由上到下一條線裸露出白皙肌膚，瞬間進入美的國度，謙稱背影很不錯、走路待加強，「今日是大家給我的自信」。這件由設計師Eli Mizrahi打造的禮服線條簡單、剪裁大膽，連超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）也曾穿過。▲賈靜雯（右起）在後台巧遇宋芸樺和柯震東。（圖／翻攝自賈靜雯IG）▲賈靜雯（右）秀出後台合照，笑稱自己的腿很幽默。（圖／翻攝自賈靜雯IG）▲賈靜雯的禮服由設計師Eli Mizrahi（左二）打造，禮服線條簡單、剪裁大膽，名模卡拉迪樂芬妮（右二）也穿過。（圖／翻攝自Eli Mizrahi IG）▲名模卡拉迪樂芬妮也穿過賈靜雯同款禮服。（圖／翻攝自Eli Mizrahi IG）俐落中長髮的賈靜雯，搭配名貴鑽飾登場，影后超有氣勢的詮釋不輸超模，一走上台瞬間在網路論壇炸鍋，觀眾狂讚「女神真的太辣啦，完全沒在輸」、「美到都尖叫」、「穿這套坐下來很危險」、「應該貼好貼滿才不會走光」，紛紛封她才是「金馬第一美」。金馬紅毯／桂綸鎂、宋芸樺中空裝搶最辣！陳柏霖登第一帥《咒》導演老婆開大絕！金馬酒會「深邃事業線」辣翻全場謝金燕曬劉德華金馬合影！當「華嫂」夢碎 喊話：不放棄郭富城護女擋偷拍！路人開酸：天王超矮 粉絲怒了