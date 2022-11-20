馬來西亞大選恐誕懸峙國會！「18歲公民權」首投族成關鍵

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報導指出，19日下午4點時投票率已經達到7成，是馬來西亞有史以來的最高記錄，而本次投票也是40歲以下民眾首次佔大多數。調查指出有7成選民最關心經濟議題，選民則對這幾年大馬的政治不穩定、阻礙發展、貪污等感到失望。
過去這四年以來馬來西亞經歷了不穩定的經濟與疫情大流行，三名首相應運而生卻未能成功穩定民心。馬來西亞政治專家魏爾希形容這次大選，「選擇維持現狀，或選擇一個不一樣的未來」，根據目前選票結果，高齡97歲的前首相馬哈地首度面臨選舉挫敗，得票數在5名候選人中排名第4，無法連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區席次。
前首相馬哈地現年97歲，本月馬哈地曾在接受路透社採訪時表示，若輸掉這次大選，他就會退出政壇，而本屆大選是他53年來的首次挫敗，也代表了他長達70年政治生涯可能迎向終點。
努桑塔拉戰略研究學院（Nusantara Academy for Strategic Research）資深研究員哈桑（Azmi Hassan）認為，年輕選民與和首投族可能在本屆選舉結果方面起關鍵作用，「問題是我們不知道他們的傾向是什麼，是反對現在的執政派？還是支持政府？還是支持獨立人士？」
民調顯示，今天的投票結果恐怕沒有任何政黨掌握了國會席次半數的112席，由反對派領袖安華領導的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）有望取得最多席次，現任首相依斯邁沙比利所屬的「國民陣線」（Barisan Nasional）恐將與在野的希望聯盟以及國家聯盟共同組成聯盟才能執政，也就是產生所謂的「懸峙國會」現象；另外，憲政體制下的大馬國家元首阿布都拉，也可能參與最後決定本屆選舉關鍵，因為他有權任命一名他認為佔多數席次黨派的國會議員擔任該國首相。