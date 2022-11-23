獨／安溥少女心噴發！聽到這2字有壓力　40歲才學會撒嬌

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被問到怎麼會有「計畫趕不上變化的感觸」，安溥表示：「原本去年就要做的『潮水箴言』演唱會，這個系列的演唱會有一種每10年回應一個世代的感覺，目前很少見這種類型的（演唱會）。」可是因為疫情的關係，延到了今年12月24日、25日在台北小巨蛋舉辦。
至於感到不如意的地方，安溥提到，當工作起來有點挑戰時卻因為碰上疫情必須暫停，也因為疫情的關係，生活也好、工作也罷，都變得非常虛華，她形容：「兩個月過去了，事件還是長這樣，不知道自己要不要變，是要守在這裡還是...？」她還提到，原本要找的演唱會夥伴很多都已經轉行，「這件事情對我來說很刺激，每個人的人生不一定有可以交集的時間，除了更珍惜自己在做的事情外，我會繼續在我做的事情上努力。」
安溥表示，要在有限的時間要錄製完許多歌曲，聽到製作人說出「趕快」時，她難得有心理壓力，「突然回到20歲的感覺，回到發第一張專輯的心情，上帝竟然讓我有機會當小女孩、當個孩子。」講起「少女心」，她笑說到了40歲，反而越來越有少女心，「可以跟朋友撒嬌，也會學著對爸媽撒嬌，剛好走到生命中的面向，都值得我像孩子一樣。」還自虧是因為後天的人生際遇，讓她自認沒有撒嬌能力，原因是外界對於她有太高的期待，「人家其實會怕聰明的人變成怪物。」也就讓她自然而然克制自己不要依賴、不要撒嬌。