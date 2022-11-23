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獨／安溥少女心噴發！聽到這2字有壓力　40歲才學會撒嬌

▲安溥直到40歲才開始學會撒嬌。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥直到40歲才開始學會撒嬌。（圖／聯成娛樂提供）

記者吳雨婕/專訪

安溥（焦安溥、張懸）近來推出新專輯《9522》，距離上一次推出專輯已經相聚10年，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時，談到這次發專輯心情與籌備專輯過程，笑說難得感受到了「心理壓力」，只因為她聽到了製作人說了這兩個字。

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安溥提到在籌備專輯與專輯宣傳期，其實有點心慌，而在籌備的過程中，深刻感受到計畫趕不上變化這件事，所以她做了最大的決定就是放手，「懂得該怎麼因應變化，會盡量找出當下可以做得最好的事情，放下自我、放下原本的設想。」接著她透露，今年做最好的事情，就是讓小事情發光。

▲安溥推出新歌《這世界如此美好》。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥推出專輯《9522》。（圖／聯成娛樂提供）
被問到怎麼會有「計畫趕不上變化的感觸」，安溥表示：「原本去年就要做的『潮水箴言』演唱會，這個系列的演唱會有一種每10年回應一個世代的感覺，目前很少見這種類型的（演唱會）。」可是因為疫情的關係，延到了今年12月24日、25日在台北小巨蛋舉辦。

至於感到不如意的地方，安溥提到，當工作起來有點挑戰時卻因為碰上疫情必須暫停，也因為疫情的關係，生活也好、工作也罷，都變得非常虛華，她形容：「兩個月過去了，事件還是長這樣，不知道自己要不要變，是要守在這裡還是...？」她還提到，原本要找的演唱會夥伴很多都已經轉行，「這件事情對我來說很刺激，每個人的人生不一定有可以交集的時間，除了更珍惜自己在做的事情外，我會繼續在我做的事情上努力。」

▲閨密張鈞甯鼓勵安溥完成〈最好的時光〉，青峰則是第一位搶先試聽的人。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥對於疫情很感慨。（圖／聯成娛樂提供）
安溥表示，要在有限的時間要錄製完許多歌曲，聽到製作人說出「趕快」時，她難得有心理壓力，「突然回到20歲的感覺，回到發第一張專輯的心情，上帝竟然讓我有機會當小女孩、當個孩子。」講起「少女心」，她笑說到了40歲，反而越來越有少女心，「可以跟朋友撒嬌，也會學著對爸媽撒嬌，剛好走到生命中的面向，都值得我像孩子一樣。」還自虧是因為後天的人生際遇，讓她自認沒有撒嬌能力，原因是外界對於她有太高的期待，「人家其實會怕聰明的人變成怪物。」也就讓她自然而然克制自己不要依賴、不要撒嬌。

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