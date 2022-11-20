外傳投票日基隆百餘戶停電 台電：原擬假日維修已取消
國民黨基隆市長候選人謝國樑於昨（19）日晚間在桃園市造勢晚會上指控，台電選在26日投票日當天讓基隆市分區大停電，台電當下立即發出新聞稿，嚴正抗議謝國樑造謠毀謗第一線工作同仁，並於接近凌晨時，再次重申原安排吊檢停電工作計有三案，影響戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關，也無所謂大規模停電的情事，但由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，強調「選舉期間確保服務區供電正常，防止突發停電事故發生。」
有關外界流傳11月26日投票當日基隆少數用戶停電通知單，台電於昨日接近凌晨時說明，原訂基隆投開票日當天有安排例行性變壓器吊檢停電工作，不但與投開票及計票作業無關，也完全不影響選務工作進行，原安排吊檢停電工作計有三案，影響戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關，也無所謂大規模停電的情事，台電呼籲請勿以此刻意誤導大眾。
台電表示，由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，並在選舉期間確保服務區供電正常，防止突發停電事故發生。
台電進一步說明，台電實施計畫性工作停電前都會通知，會將工作範圍、施工時間及工程概述，以停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員，若部分用戶因特殊需求反應，則將與用戶再協調工作停電時間，盡量降低對民眾生活的影響。