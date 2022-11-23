獨／安溥人設是白目！「脫光嚇跑人」 個性老實常被陷害
安溥（焦安溥、張懸）近來推出新專輯《9522》，距離上一次推出專輯已經相聚10年，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到自己的個性很容易吃虧，原因其實自己太老實，「有些人怕你講真話，你直接脫光，他們會怕。」
記者吳雨婕/專訪
安溥的新專輯就像是一本紀錄成長的日記，包含了青春期對自我、外界的質疑，有困惑有失落，當年拋出無解的問號，終於在經過時間的洗禮後，她得以窺探一隅。 41歲的她褪去了年少時的刺，以越發耀眼的姿態現身，她自爆小時候其實沒有那麼八面玲瓏，「與其說倔強，不如說是太老實沒心眼，30歲的時候，我瞭解了，有些人怕你講真話，你直接脫光，他們會怕，我也重新了解人際關係。」
直來直往又爽朗的安溥，就連離婚都是在演唱會上突然告知歌迷，提到因為這樣的個性，讓她吃了不少虧，也受到比較多考驗，還自嘲：「被陷害2萬次了，我這輩子的人設可能是白目吧，但也懂得保護自己的方法。」她分享，人在經歷很多事情後，就會放下心防，更喜歡自己一點。
出道多年的安溥，坦言在當歌手前幾年很困擾，開玩笑的說：「根本沒有人尊重我！」原來是以前住的地方有警衛，警衛都會幫忙收包裹，「他都會要求我唱《寶貝》。」如今的生活重心都在兒子身上，她認為自己是個「見縫插針的媽媽、心機還算重的媽媽」，前陣子兒子確診，好在她親自照顧下恢復狀況良好，不過卻換她病懨懨，「我跟他算是相愛相殺，我不舒服的時候，還會嫌棄我，但他又會說『媽媽我會照顧妳，那妳現在陪我玩』。」很懂談判的模樣，讓安溥好氣又好笑，不忘稱讚古靈精怪的兒子很貼心、很為別人設想。