T1／扮演射手和組織大師　魔獸展現在NBA中未顯露的一面

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在台灣職籃的第一場比賽，霍華德就打出了讓人驚豔的水平，在這場逆轉秀中，他全場得到38分25籃板9助攻4阻攻，數據相當全面。另外他還出手了10次三分球，並多次自己持球過半場。
此役，霍華德在下半場比賽中，調整了他的比賽風格，開始在外面接球進攻，來避免對手從弱側過來的包夾，他做了更多外線出手和切入，同時調動隊友進行跑位，這是過去在NBA中我們很少看過他呈現的比賽風格。
霍華德此前在NBA之中，僅有兩個賽季的三分總出手比這場比賽更多，剛好就是他在那個聯盟的最後兩個賽季，他分別出手了15次和20次。在這個聯盟之中，有望看到他未來做更多的外線投射。
首場比賽拿到接近「大三元」的數據，對霍華德來說也是一個相當大的變化，雖然他在NBA有很多場次達到「雙十」，但整個職業生涯場均只有1.3次助攻，並不是視野和傳球能力出眾的長人。
但隨著時間的打磨以及比賽經驗的累積，在一個較低水平的聯盟中，「魔獸」在T1首戰展現出他的新技能，本場比賽他多次在吸引包夾後、傳大角給弱側，也在比賽中指揮羅振峰空切跑位，收到非常好的效果，許多國外媒體都對於他在組織和領導能力上的這一面感到驚奇。
有這樣的機會打出更全面的比賽，同時也重新獲得隊友、對手和球迷的愛戴，看起來霍華德應該能在雲豹好好享受他職業生涯的另一個篇章。