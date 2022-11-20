T1／扮演射手和組織大師　魔獸展現在NBA中未顯露的一面

▲霍華德在被包夾的情況下，傳球給隊友。（圖／雲豹球團提供）
▲霍華德在被包夾的情況下，傳球給隊友。（圖／雲豹球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-11-20 10:31:45

38分25籃板9助攻的，末節18分，蓋掉對手可能絕殺的三分，這就是「魔獸」霍華德(Dwight Howard)在T1聯盟首戰繳出的表現。對於已經習慣他肆虐禁區的球迷，觀賞這場比賽可能會有些不適應，因為他打得就像是一名高大的後衛一樣。

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霍華德在18年的NBA職業生涯中效力過7支不同的球隊， 2021-22賽季他為湖人效力60場比賽，場均可以得到6.2分和5.9個籃板。因年夏天沒有球隊給他合約，他也決定來台灣加盟T1 的桃園雲豹隊。

而在台灣職籃的第一場比賽，霍華德就打出了讓人驚豔的水平，在這場逆轉秀中，他全場得到38分25籃板9助攻4阻攻，數據相當全面。另外他還出手了10次三分球，並多次自己持球過半場。

此役，霍華德在下半場比賽中，調整了他的比賽風格，開始在外面接球進攻，來避免對手從弱側過來的包夾，他做了更多外線出手和切入，同時調動隊友進行跑位，這是過去在NBA中我們很少看過他呈現的比賽風格。

霍華德此前在NBA之中，僅有兩個賽季的三分總出手比這場比賽更多，剛好就是他在那個聯盟的最後兩個賽季，他分別出手了15次和20次。在這個聯盟之中，有望看到他未來做更多的外線投射。

首場比賽拿到接近「大三元」的數據，對霍華德來說也是一個相當大的變化，雖然他在NBA有很多場次達到「雙十」，但整個職業生涯場均只有1.3次助攻，並不是視野和傳球能力出眾的長人。

但隨著時間的打磨以及比賽經驗的累積，在一個較低水平的聯盟中，「魔獸」在T1首戰展現出他的新技能，本場比賽他多次在吸引包夾後、傳大角給弱側，也在比賽中指揮羅振峰空切跑位，收到非常好的效果，許多國外媒體都對於他在組織和領導能力上的這一面感到驚奇。

有這樣的機會打出更全面的比賽，同時也重新獲得隊友、對手和球迷的愛戴，看起來霍華德應該能在雲豹好好享受他職業生涯的另一個篇章。

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