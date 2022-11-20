新竹市議長率里長挺高虹安 林耕仁：真實人數令外界懷疑
國民黨新竹市長候選人高虹安昨日晚間舉行造勢大會，傳國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥，率領75位里長前往相挺，高虹安則稱有80位里長到場，引棄保再度發酵。對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（20）日受訪則質疑，真實到場里長人數，與高虹安陣營所宣稱數字，讓外界感到非常懷疑。
林耕仁今受訪被問到，余邦彥及國民黨籍新竹市議員陳啟源昨前往高虹安造勢活動。他表示，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜再來新竹幫他站台、車掃拜票，韓親自當麥克風手，拜託市民「票投林耕仁」，朱也肯定他是「下架民進黨最合適的候選人」，這都是對林耕仁25年在地經驗的最好肯定。相信市民都看在眼裡。
不過，高虹安則喊有80位里長到場支持，林耕仁也質疑，真實到場人數是否有他們喊出的數字，外界非常懷疑，也有社群指出有里長根本沒有到場，卻出現在名單當中，且有些是前任里長或里長候選人，這些高都應該要回答。
林耕仁強調，里長是協助市民解決問題的第一線，對於里長，他永遠心存感激，未來上任市長，優先解決里長問題，沒有改變。他認為，選民眼睛雪亮，知道如何判斷，也不會被動搖，他腳踏實地、憑良心做事，是新竹人的好朋友，這一個事實，不是誰去站台就可以被掩蓋掉的。