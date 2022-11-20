台股半年線得而復失　專家籲：快速反彈後高檔震盪機率大

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三大法人動向再度呈現外資與投信連袂回補，自營商逢高獲利了結局面，外資本週連二買，單週買超金額782.62億元，投信法人同期回補38.27億元，連續第22週以行動力挺台股，自營商則是連二賣，本週賣超186.04億元，金額較上週再放大，三大法人合計買超634.85億元。
孫傳恕指出，這波台股彈升主要是由之前超跌的科技股領漲，且資金集中在電子零組件、半導體、光電等產業，根據統計，台股自10月25日低檔反彈以來，加權指數大漲14.52%，電子指數更是強彈20.13%，遠優於金融與傳產同期6.13%、6.95%漲幅，由於短線漲幅已大，指數迅速從跌破各天期均線回升至半年線附近，但傳產與金融欲振乏力，「後續可能有回測季線壓力，指數將呈現高檔震盪。」
孫傳恕表示，美國聯準會升息步伐於12月有望和緩，且美國經濟明年軟著陸機率較大，考量目前台股投資情緒隨美股轉佳，搭配資金同步回籠，11月以來加權指數單日日均量維持在2300億元水位之上，只要電子指數維持相對強勢，有利於第四季作夢行情開始啟動並延續至明年首季，預料具有基本面、前景能見度高、營運展望具成長性之類股將率先受惠。
至於看好類股與產業，孫傳恕說明，相較於終端電子消費需求持續面臨高庫存挑戰，今年車用半導體供不應求情況，受惠於消費晶片產能釋出而趨緩，預期車用電子訂單與需求將持續呈現滿載至2023年。根據研究機構DIGITMES預估，全球電動車滲透率將於2025年達到33.5%，且以55.4%的年複合增速成長，將挹注台灣車用電子供應鏈直接受惠。
此外，孫傳恕認為，5G所帶動的企業獲利成長也值得留意，特別是隨著缺料緩解，網通晶片交貨期自52週下降至30週，加上美國將斥資650億美元建設寬頻網路與歐盟數位轉型計劃，皆可望加速城市跟運輸路線的5G網路覆蓋，根據研究機構資料顯示，全球5G智慧型手機需求持續快速攀升，預期將於2025年達到70%以上的滲透率，在此趨勢加持之下，將有利強化網通上、中、下游相關產業鏈的獲利根基。