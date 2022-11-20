周杰倫開唱吸千萬粉絲！被爆不穿內褲 3句話逗樂粉絲
睽違6年發片，天王周杰倫火力全開，7月推出創作專輯《最偉大的作品》，年底即將重啟演唱會，許久未與粉絲見面的他，昨（19）日在直播平台上舉辦「周杰倫線上哥友會」，邀請好友方文山大聊出道時的趣事，結果被爆不穿內褲的原因笑翻眾人，線上最多同時有1129萬人觀看，觀賞次數突破上億次，果然魅力驚人。
周杰倫全家環遊世界，長期在法國、澳洲旅遊，難得與粉絲會面，一現身就以白色西裝帥氣登場，被發現整個人都瘦了，坦承要和歌迷見面，總不能太胖，刻意節制喝奶茶，顯得較有精神，他一連演唱新歌《還在流浪》、《錯過的煙火》和《半島鐵盒》、《稻香》等多首經典歌曲。
合作20多年，周杰倫和方文山交情深厚，兩人互爆年少往事，喜歡整人的周董，某年在方文山生日時，刻意找一群黑衣人冒充流氓，持棍棒找他們麻煩，想要測試好友是否有義氣，未料方文山直接叫周杰倫離開避難，讓他相當驚喜，轉身端出生日蛋糕幫他慶生，讓方文山虛驚一場。
周杰倫則有不穿內褲的怪癖，方文山解釋原因，指周剛進公司時沒地方住，經常用睡袋睡在吳宗憲的辦公室，洗衣服不方便，但公司可以將他的外套、衣服都送洗，唯獨內褲不行，所以天王才有一陣子解放自己，周杰倫聽了笑回：「就很舒服嘛，為什麼要被限制住呢？為什麼要被內褲限制住呢？」幽默對話逗得歌迷哈哈大笑。