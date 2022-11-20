馬斯克發起「恢復川普推特帳號」投票 川普本人興致缺缺
全球首富馬斯克（Elon Musk）買下推特後動作頻頻，不僅先對推特進行大整頓，先前因為被控煽動暴力的川普帳號更可能被馬斯克「復活」，他透過發起投票詢問網友是否恢復美國前總統川普的推特帳號權限，結果累計超過1500萬個帳號投票，不過川普本人卻表示自己沒有興趣重返推特。
標榜言論自由的馬斯克在收購推特後，近日又舉辦投票民調，讓用戶決定是否要恢復川普的推特帳號權限，自19日發文起累計超過1500萬個帳號投票，其中51.8％贊成恢復，馬斯克也以拉丁文留言「Vox Populi, Vox Dei」（人民的聲音，就是上帝的聲音），並稱「人民已經發聲了，川普將恢復帳號」。
不過被問到是否有意重返推特，川普本人卻表示他將堅持使用自己的新社群媒體「真實社群」（Truth Social），並稱自己「看不出有任何理由（返回推特）」。川普表示，該應用程式乃「川普媒體與技術集團」開發，用戶參與度與表現都比推特「更好」。
本月15日宣布將競選2024年美國總統大位的川普，過去曾在總統任期內透過推特大量發表充滿爭議的發言，替推特帶來鉅額流量同時，他也在2021年1月國會大廈暴動事件中，因為「我不會去參加1月20日的新任總統就職儀式」等推文，被指煽動人群暴力、鼓勵其支持者推翻大選結果等。導致帳號至今仍遭官方停權。