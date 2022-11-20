24年來掃市場都發名片　黃珊珊：把選民當朋友

選戰進入最後黃金周，台北市長候選人團隊今（20）日上午都到內湖掃街，國民黨候選人蔣萬安昨天派出妻子石舫亘到湖光市場拜票，民進黨市長候選人陳時中今天上午也前往湖光掃街，無黨籍的黃珊珊上午則是到737市場與湖光市場掃街。黃珊珊到市場掃街都發名片，她表示，發名片已經發了24年，這是尊重，把選民當成朋友看待。
黃珊珊今日跟民眾黨市議員候選人陳宥丞到湖光市場掃街拜票，媒體聯訪時被問到陳時中稍早也到湖光市場，黃珊珊表示，台北市本來就是多元地方，這也沒什麼，她的服務處就在這裡24年，裏面攤商都是看著陳宥丞長大，他從小就在這長大，他們在這邊熟悉很多，不用比較，開心選舉快樂投票，不要每天比來比去，選民心中自有定見。
媒體詢問黃珊珊掃市場都會發名片，跟其他候選人人不太一樣。黃珊珊表示，她選了24年都是發名片，因為這是尊重，把選民當成朋友，文宣、面紙可能用完就丟了，但名片通常會留下來，常看到選民放在茶几墊子底下，還可以看到她24年前名片，要服務都會找他們，服務處電話24年沒變過，對市民而言是長期信任。
台北市長柯文哲發布影片力挺說首長不貪污，但陳時中質疑北市府有相關案件，而外界也聯想「不貪污」似乎打到民眾黨新竹市長高虹安？黃珊珊回應說，台北市政府沒有首長以上的貪污案件，也沒有重大弊案，目前看起來都是事務官，比較是科長以下的，首長級目前沒有重大貪汙案，跟前朝比少多了，跟中央比更少，今天台北市不貪污、不浪費，可以還掉570億，8年零舉債，這個紀錄中央不敢比較。