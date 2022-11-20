世足／世足賽今開踢！精選十大帥哥球星

▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)

記者吳政紘/綜合報導

2022-11-20 12:36:17

世界盃足球賽將於今晚深夜12時開踢，由卡達出戰厄瓜多，不懂足球，不懂越位沒關係，十大帥哥美女，由《NOWnews》為您推薦。

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第一位 C羅

還記得4年前世界盃足球賽在俄羅斯舉行，當時「C羅」Cristiano Ronaldo率領葡萄牙在16強止步，世界球迷都相當震驚，而身為隊長，Cristiano Ronaldo的壓力更是難以想像，但葡萄牙軍團，在這屆世足賽捲土重來，經過疫情，也經過世人的期待，或許這是Cristiano Ronaldo最後一次世界盃，但也是他最後能跟阿根廷名將「梅西」Leo Messi交手的機會。

▲尤文圖斯當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）完美身材連敵對選手都驚嘆，直呼是真人版「肯尼」。（圖／取自Cristiano Ronaldo Instagram）
▲C羅（Cristiano Ronaldo）完美身材連敵對選手都驚嘆，直呼是真人版「肯尼」。（圖／取自Cristiano Ronaldo Instagram）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo回歸曼聯。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo回歸曼聯。（圖／美聯社／達志影像）
第二名 南野拓實

日本帥哥球星南野拓實，外型十分文青，加上有大批女粉絲支持，現在27歲，而且他身高174公分的身材，已經是日本隊當家球星之一。

▲南野拓實。（取自SKY SPORTS）
▲南野拓實。（取自SKY SPORTS）
▲南野拓實。（取自YANMAR Japan）
▲南野拓實。（取自YANMAR Japan）

第三名 鄭勝元

來自韓國的鄭勝元，目前在韓國K聯盟踢球，效力於水原三星藍翼俱樂部，也曾在東京奧運出賽。他擁有不輸韓星的超級帥氣外表，加上好身材，以及54.8萬鐵粉支持，是韓國人氣球星。


▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
▲鄭勝元。（取自鄭勝元IG)
第四名 哈梅斯 羅德里茲 James  Rodríguez

哥倫比亞球星James  Rodríguez也擁有不少球迷支持，5011萬IG狂粉，可說是世界頂級球星，而他外型不但可愛，也擁有大男孩般的笑容。

▲James Rodríguez。（取自James RodríguezIG)
▲James Rodríguez。（取自James RodríguezIG)
▲James Rodríguez。（取自James RodríguezIG)
▲James Rodríguez。（取自James RodríguezIG)
▲James Rodríguez。（取自James RodríguezIG)
▲James Rodríguez。（取自James RodríguezIG)

第五名 英格蘭新希望 Mason Mount

Mason Mount是英格蘭超級球星之一，時常登上時尚雜誌封面，並效力於英超名門切爾西，是相當受歡迎的球員。

▲英格蘭Mason Mount。（取自Mason MountIG)
▲英格蘭Mason Mount。（取自Mason MountIG)
▲英格蘭Mason Mount。（取自Mason MountIG)
▲英格蘭Mason Mount。（取自Mason MountIG)
▲英格蘭Mason Mount。（取自Mason MountIG)
▲英格蘭Mason Mount。（取自Mason MountIG)
第六名 萊萬 Robert Lewandowski

2022世界盃足球賽將在11月20日於卡達拉開序幕，本屆世界盃將是史上第二次於亞洲舉辦，卡達也成為繼2002年日韓世界盃後，第三個舉辦世界杯的亞洲國家，而本次世界盃，波蘭隊陣中有著「現役最佳前鋒之一」的萊萬（Robert Lewandowski），成為不可忽視的勁旅。

▲波蘭國家隊隊長萊萬多夫斯基（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭國家隊隊長萊萬多夫斯基（圖／美聯社／達志影像）
▲拜仁慕尼黑前鋒Robert Lewandowski。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜仁慕尼黑前鋒Robert Lewandowski。（圖／美聯社／達志影像）
第七名 Neuhaus

德國足腳Florian Christian Neuhaus也是球隊新星，他穿上德國隊球衣，宛如模特兒般的長相，讓人忘記他是球員。

▲Florian Neuhaus。（取自Florian Neuhaus IG)
▲Florian Neuhaus。（取自Florian Neuhaus IG)
▲Florian Neuhaus。（取自Florian Neuhaus IG)
▲Florian Neuhaus。（取自Florian Neuhaus IG)
▲Florian Neuhaus。（取自Florian Neuhaus IG)
▲Florian Neuhaus。（取自Florian Neuhaus IG)
第八名 Frenkie de Jong

大橘軍團荷蘭球星不少，Frenkie de Jong也是效力巴塞隆納的超級巨星，IG追蹤高達1091萬粉絲，人氣跟實力兼具。

▲Frenkie de Jong（取自Frenkie de JongIG)
▲Frenkie de Jong（取自Frenkie de JongIG)
▲Frenkie de Jong（取自Frenkie de JongIG)
▲Frenkie de Jong（取自Frenkie de JongIG)
▲Frenkie de Jong（取自Frenkie de JongIG)
▲Frenkie de Jong（取自Frenkie de JongIG)

第九名 內馬爾 Neymar

提到帥哥球星，內馬爾算是那種本來看起來還好，但是越看越帥的那種，甚至可以說是你會期待他的造型，也可以享受他的假摔鏡頭。

▲足球明星內馬爾（Neymar）驚傳確診新冠肺炎。（圖／翻攝自內馬爾的IG）
▲足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／翻攝自內馬爾的IG）
▲巴西球星內馬爾（Neymar Jr.)效力法甲豪門巴黎聖日耳曼。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西球星內馬爾（Neymar Jr.)效力法甲豪門巴黎聖日耳曼。（圖／美聯社／達志影像）
巴西隊長Neymar進球後扮鬼臉相當俏皮。（圖／美聯社／達志影像）
巴西隊長Neymar進球後扮鬼臉相當俏皮。（圖／美聯社／達志影像）
第十名 Antoine Griezmann

法國隊球星Antoine Griezmann也在這次比賽會是主力，而他外型粗獷，腳法精湛，也有不少粉絲支持。

▲Antoine Griezmann。（取自Antoine GriezmannIG)
▲Antoine Griezmann。（取自Antoine GriezmannIG)
▲Antoine Griezmann。（取自Antoine GriezmannIG)
▲Antoine Griezmann。（取自Antoine GriezmannIG)
▲Antoine Griezmann。（取自Antoine GriezmannIG)
▲Antoine Griezmann。（取自Antoine GriezmannIG)


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