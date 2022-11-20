世足／世足賽今開踢！精選十大帥哥球星

世界盃足球賽將於今晚深夜12時開踢，由卡達出戰厄瓜多，不懂足球，不懂越位沒關係，十大帥哥美女，由《NOWnews》為您推薦。
第一位 C羅
還記得4年前世界盃足球賽在俄羅斯舉行，當時「C羅」Cristiano Ronaldo率領葡萄牙在16強止步，世界球迷都相當震驚，而身為隊長，Cristiano Ronaldo的壓力更是難以想像，但葡萄牙軍團，在這屆世足賽捲土重來，經過疫情，也經過世人的期待，或許這是Cristiano Ronaldo最後一次世界盃，但也是他最後能跟阿根廷名將「梅西」Leo Messi交手的機會。
第二名 南野拓實
日本帥哥球星南野拓實，外型十分文青，加上有大批女粉絲支持，現在27歲，而且他身高174公分的身材，已經是日本隊當家球星之一。
第三名 鄭勝元
來自韓國的鄭勝元，目前在韓國K聯盟踢球，效力於水原三星藍翼俱樂部，也曾在東京奧運出賽。他擁有不輸韓星的超級帥氣外表，加上好身材，以及54.8萬鐵粉支持，是韓國人氣球星。
第四名 哈梅斯 羅德里茲 James Rodríguez
哥倫比亞球星James Rodríguez也擁有不少球迷支持，5011萬IG狂粉，可說是世界頂級球星，而他外型不但可愛，也擁有大男孩般的笑容。
第五名 英格蘭新希望 Mason Mount
Mason Mount是英格蘭超級球星之一，時常登上時尚雜誌封面，並效力於英超名門切爾西，是相當受歡迎的球員。
第六名 萊萬 Robert Lewandowski
2022世界盃足球賽將在11月20日於卡達拉開序幕，本屆世界盃將是史上第二次於亞洲舉辦，卡達也成為繼2002年日韓世界盃後，第三個舉辦世界杯的亞洲國家，而本次世界盃，波蘭隊陣中有著「現役最佳前鋒之一」的萊萬（Robert Lewandowski），成為不可忽視的勁旅。