快去加油！中油：明起汽、柴油各調漲0.2元

台灣中油公司今（20）日公布，自明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.8元及4.0元。
中油表示，本週受石油輸出國組織（OPEC）調降明年用油需求，以及美國12月頁岩油預估產量增至每日919萬桶等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌3.72美元，新台幣兌美元匯率升值0.739元，國內油價依公式計算跌幅為4.99%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.0元及4.2元。
不過，本週部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收2.5元及3.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.8元及4.0元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。吸收金額如附表。
本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.8元及4.0元均由台灣中油吸收，累計111年至10月底止，台灣中油共吸收約406.3億元。