巷仔內／從「邊緣仁」到「變個仁」　林耕仁須更大破大立

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不過，就在高虹安選情看好之際，10月31日林耕仁卻突然「變個仁」，以接獲高虹安立法院辦公室吹哨者提供資料為證，「核彈式」爆料高任用男友擔任公費助理，涉嫌詐領助理費；並一改往昔低調作風，砲火全開連續多日砲轟對手，甚至放話要在11月8日，親自北上赴調查局北部地區機動工作站送交事證，瞬間讓新竹市長選戰上升至全國矚目程度。更重要的是，過程中林耕仁連帶得到大量曝光，成功打開自身知名度與聲勢。
眼看逆風盤有望改變，令人始料未及的是，林耕仁卻在11月8日當天上午，無預警宣布取消前往北機站，並隨後召開記者會解釋，未前往北機站是與競選總部榮譽主任委員林政則、主任委員許修睿共同討論，認為選戰應回歸到市政探討，林政則更甚至說「高虹安不是壞人」。突然其來的轉變，殺個各界措手不及。
由於林耕仁一改前幾日窮追猛打態勢，瞬間熄火引起諸多揣測，是否有藏鏡人居中協調操作棄保？抑或林耕仁收到來自黨中央的施壓？據知情人士透露，與高虹安關係良好的聯電榮譽副董事長宣明智，在林耕仁陣營赴北機站前，曾親自去找新竹市議長許修睿商量，於後許修睿被說服，並幫忙找林政則協調，最終一同說服林耕仁決議不交資料。知情人士還說，「其實林耕仁團隊內部也覺得可惜」，認為繼續操作下去，聲勢可能會繼續往上加，
知情人士強調，林耕仁不繼續打高虹安助理案，就是因為考慮到「藍白合」，必須留一線未來雙方合作空間，且若林耕仁主張不是汙衊高虹安，怎會有理由不交資料？他也呼籲林耕仁，雖對國民黨內結構與傳統政治不滿，但還是應該將舊政治觀念給拋開，在最後關頭衝刺並將資料送交北機站。
值得留意的是，在決定不前往北機站後，高虹安助理案風波仍不斷延燒，而身為爆料人的林耕仁則轉趨低調，屢被問及相關問題，並未再施力道給予抨擊。縱使國民黨大咖包括前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫與前總統馬英九等人多次赴新竹拉抬，極力甩開藍白合、棄保標籤；不過，在高虹安11月19日的造勢大會上，國民黨籍的新竹市副議長余邦彥，卻率多名里長到場相挺，又使林耕仁在新竹地方聲望陷高度危機。
總結而論，林耕仁從參選之初不被看好，以突襲爆料奪得不亞於直轄市長選戰的關注度，但隨即將選戰主軸拉回軟性、理性的市政攻防，選情逐漸重回邊緣化。
選戰邁入最後關頭，2022選舉下架民進黨是在野黨共同目標，從國民黨各大咖出動相挺林耕仁角度來看，「國民黨並未徹底放棄新竹」，但藍營地方基層與淺藍支持者，支持傾向可能在潛移默化當中，早已陸續向民眾黨靠攏，自然形成藍白合。
對林耕仁來說，或許唯有大破大立，大動作宣布送交高虹安助理費事證，為選情放手一博，才可能避免自己成「政黨競合」下的犧牲品。