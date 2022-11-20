藍營大咖齊聚為柯志恩站台 陳其邁：人民才是真正頭家
高雄市長陳其邁今(20)日上午前往大社果菜市場拜票，陳其邁表示，高雄市經歷了4次的選舉，市民喜歡的是一個實實在在，實在做事的人，他也希望藉由2年拚4年，盼市民再給他們拚4年的機會。陳其邁也希望能夠儘量的把握時間，能夠握到每位選民的手，他也會謙虛的傾聽民意，市民在這個過程裡面也會給我們很多的指教，因為人民才是真正的頭家。
九合一選舉進入倒數，高雄市長藍綠候選人把握時間全力衝刺，對於藍營柯志恩今天下午將邀請前高雄市長韓國瑜助選，綠營陳其邁選擇勤走基層，一大早8點行程安排到大社果菜市場拜票，針對媒體詢問前高雄市長韓國瑜今天下午將現身國民黨高雄市長候選人柯志恩於橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦的大型造勢，陳其邁做出上述表示。
除了拚高雄選戰，陳其邁下午還要到屏東為屏東縣長候選人周春米站台表示，屏東跟我們是隔壁親家，很多的建設像是高屏第二快速道路、未來還有捷運的銜接，包括水資源的保護，以及整個區域的產業、農業，其實都是有非常緊密合作的關係。
陳其邁也指出，縣長潘孟安是五星級的縣長，他的施政大家也希望可以延續，這樣的話高雄跟屏東的合作也會更密切，對於在其實兩邊流動的人口也非常的多，所以我想周春米未來一定是一個好縣長，他也跟周春米非常熟識，兩人都在選舉，大家都希望說能夠未來有機會再強化高雄跟屏東的合作，讓高屏共好。
陳其邁今天行程滿檔，一大早先與黨籍市議員候選人邱俊憲、張勝富、江瑞鴻、黃飛鳳等人到大社果菜市場掃街，隨即進行仁武、大社、鳥松、大樹等區車嫂。媒體聯訪時陳其邁說，選舉只剩下一個禮拜時間，要把握時間盡力爭取市民認同，希望能盡量握到每位市民的手，也會謙虛傾聽民意，人民也會給很多建議，這個過程是很重要的。