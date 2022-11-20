選前黃金週日韓國瑜回防高雄 罷韓君子合體基進候選人
今（20）日是選前黃金週日，各陣營紛紛做最後衝刺，有鑑於前市長韓國瑜將替國民黨高雄市長候選人柯志恩站台，罷韓君子中的罷韓領銜人陳冠榮、wecare高雄發起人尹立也於早上陪同共同參與罷韓推動的台灣基進市議員候選人張博洋、李雨蓁、楊佩樺、張婷婷等四人，前往罷韓時期祈福的廟宇高雄意誠堂關帝廟，祈求神明讓光復高雄的民主幼苗活下去。
罷韓領銜人陳冠榮表示，韓國瑜，一位被罷免的市長、落跑參選總統這樣的組合，卻成為柯志恩超級禮拜天的最大咖，是對高雄人最大的侮辱，痛批韓國瑜到底還有什麼臉來跟高雄人要選票？而張善政正在桃園，大剌剌的複製韓國瑜模式；選完市長、落跑選總統的劇碼，正在新北上演，這一次的選舉，希望大家能夠想清楚、看清楚再投票。
wecare高雄發起人尹立表示，拜託投下93萬罷免選票的市民朋友，能夠給最早而且全程投入光復高雄行動的年輕朋友們一個機會，推動罷韓整整一年，兩次連署、備受打壓，基進是最早也是堅定的力量，今天也跪求神明、懇求人民能夠一起守護光復高雄的民主幼苗，能夠讓他們活下去，讓這股民主能量前進高雄市議會，一起讓高雄更好。
罷韓四君子之一、三民區市議員候選人張博洋表示，很感動與昔日罷韓夥伴再度合體，上次一起罷免親中市長是為了要讓高雄有重新開始的機會，這次則是希望把更多進步的動能送到議會，不只光復高雄，也要光復議會。
張博洋說，今天下午韓國瑜再回高雄幫柯志恩站台，一個被罷免的草包回來推薦一位一路空降又空話的參選人，顯示國民黨至今對韓國瑜背棄高雄的所作所為毫無歉意，呼籲市民應該要衝高陳其邁的選票，以及當初有出來協助罷韓的候選人的選票，讓國民黨知道，找韓國瑜回來的行為只會徹底激怒高雄人。