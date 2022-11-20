「2022國際碳揭露專案」評比揭曉 中市榮獲最高A級榮譽
台中市政府參與國際碳揭露專案，今年再度獲評為A級城市，在氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級，與法國巴黎、瑞典馬爾默、英國倫敦、日本東京等城市齊名。此外，在永續發展方面，於「2022第15屆台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比，獲得白金級第一名的佳績，顯見城市氣候治理及永續發展成果備受肯定。
台中市永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，在氣候減緩行動上評等為A級，因為市府已跟上世界腳步，提出2050年淨零碳排目標及策略。市府已在今年4月22日公布「台中市2050淨零路徑」，設定2005年為基準年，台中市2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%、2040年減少65%，最終2050年達成淨零排放，未來並朝強化企業減碳管理、零碳清淨運輸、智慧建築、生活轉型等面向持續精進努力。
黃執行長也說明，在氣候調適行動上評等也為A級，是因台中市已整合各局處納入氣候調適成果，如強化水資源管理、淹水潛勢區域改善等措施，展現城市面對氣候變遷的能力，未來更持續鼓勵企業落實ESG，透過公私協力合作模式強化韌性設施，如與台積電攜手推動都市植樹綠化，增進碳匯/碳儲存效能，也透過都市引風、增綠、留藍規劃策略，淨化都市空氣，同時打造更具韌性的城市。
永續低碳辦公室指出，根據國際碳揭露專案資料，自2018年開始對城市氣候行動進行評比等級，城市評級分為領導 (Leadership, A)、管理 (Management, B)、認知 (Awareness, C)、揭露 (Disclosure, D)四個等級，呈現各城市於環境責任上的表現。今年共有1,002個城市揭露資訊，當中僅12%、122座城市獲評列入A級城市名單，A級城市平均具備較非A級城市，高達3倍的氣候減緩和調適措施。