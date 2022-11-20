拉K拒檢！新北警急「掏槍」喝斥 毒蟲下秒慘遭破窗上銬
新北市一名陳姓男子（29歲），昨天（19日）將車輛違停在新莊區鴻金寶商圈附近，造成該處交通嚴重受阻，不料當警方上前盤查時，竟聞到車內竄出一股濃烈的Ｋ他命臭味，過程中陳男為躲避查緝，還關窗夾傷警員手掌，另名警員見狀，立刻拔槍警戒，並強制破窗開門，隨後在其車內搜出8公克K他命，警詢後，已依妨害公務罪嫌及違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
據了解，由於陳男車輛有明顯撞擊痕跡，且又嚴重影響該處交通，因此路人發現後，遂打110表示「疑似有車禍發生，但駕駛卻自顧自在車上換衣服，感覺非常可疑」。
警方獲報後，立刻派員前往處理，到場後果然發現車頭有擦撞損毀的跡象，由於陳男神色慌張，且車內還充斥著Ｋ他命毒品燃燒的臭味，２名警員便要求陳男下車接受盤查，但他拒絕配合，也不願出示證件，過程中還關窗夾傷江姓警員的手掌，另名警員不得已只能掏槍警戒，場面一度劍拔弩張，所幸最後成功破窗將其逮捕，並於稍早移送地檢署偵辦。（編輯：陳苾暐）
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