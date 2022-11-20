世足賽明開踢！賽事轉播平台一次看 Goolge首頁供懶人包
2022卡達世界盃足球賽將在11/21開踢，預計賽程會到12/18，由愛爾達提供台灣地區世足轉播權，想第一時間收看，台灣有三平台包含：中華電信MOD(愛爾達體育1台、2台)、Hami Video、ELTA.tv，可以完整收看世界盃足球的 64 場完整賽事。此外Google今(20)日Doodle首頁也改為2022世界盃足球賽，點進去後直接提供懶人包，包含賽程、相關新聞、對戰表、球員介紹等，快速掌握相關的賽事議題。
線上觀看：ELTA.tv
擁有世足轉播全的愛爾達電視，提供完整64場足球賽的直播，平台上提供非常豐富的世足相關的資訊，包含節目表、戰績表、戰況、2天回看等。超值方案收費方式為429元可以觀看90天，除了完整的世足賽之外，還可以同步無限觀看英超、HBL、BWF、WTT、歐冠以及隨選影音、戲劇等。
線上觀看：Hami Video運動館
如果是一月的世足球迷，可以訂購Hami Video運動館，運動館的費用為149元單月，可收看愛爾達頻道，包含2022世足賽事，但無法觀看世足AR APP，最短租期一個月，如不續租須自行退租。
中華電信MOD
MOD用戶可享每月79元加購HamiVideo運動館，但 Hami Video運動館僅適用於HiNet光世代16M以上速率之MOD503、504系列機上盒。