快訊／本土確診+16197！死亡個案增43人　境外移入39例

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指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為25例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月4日至11月14日，死亡日期介於5月31日至11月17日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(3例)，新加坡(2例)，中國及德國(各1例)，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月20日至11月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,905,557例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,739,831例排除)， 其中8,163,008例確診，分別為37,257例境外移入，8,125,697例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,950例COVID-19死亡病例，其中13,933例本土，個案居住縣市分布為新北市2,771例、臺北市1,542例、臺中市1,457例、高雄市1,355例、桃園市1,034例、臺南市1,031例、彰化縣859例、屏東縣550例、南投縣453例、雲林縣436例、苗栗縣378例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣301例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。