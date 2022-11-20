今日廣場》李富祥／蔣萬安的「底層人生」？

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國民黨北北基桃竹竹苗7縣市聯合造勢晚會在昨天舉辦，作為國民黨台北市長候選人的蔣萬安壓軸登場，筆者仔細聽他的演說，除了高呼口號、講空話外，就是猛批陳時中的疫苗政策，「陳時中給台灣人的是高端、疫苗、請鬼抓藥單。」 蔣萬安這番話，與他近期的發言一脈相承，了無新意。即使陳時中早已在包括辯論會等多個場合公開回應，蔣仍緊咬不放，就像陳時中說的，「一直問、一直問，直說這些，都已經再三解釋過了！」或許，蔣萬安的目的不是為了「聽懂」，而是抹黑造謠，目的是「拉高仇恨值」，打擊陳時中在防疫期間所做的各種努力。
說穿了，蔣萬安對於陳時中的疫苗政策及防疫的批評都是反覆炒作、冷飯熱炒，無論陳時中作再多的回應和說明，他都不會停止，因為這樣的操作手法背後的目的，是在鞏固政治同溫層。不談政見、操作對立，是最廉價卻也最速效的選舉手段，蔣萬安端不出政見，每每提到政策解方總是令人啼笑皆非、淪為笑柄，讓大家發現原來蔣根本沒有準備好，最經典的莫過於「深蹲20下換搭免費公車」、「上網預約公車位」，如此何不食肉糜的政見，讓人懷疑他真的搭過公車嗎？
或許蔣萬安搭乘大眾運輸工具的次數真的少之又少！還記得幾個月前他的司機確診告假，他因此拍了一支「捕獲野生蔣萬安搭捷運上班」的短片，途中還差點「度估」等等，原本是想展現親民作風，卻被網友痛批「搭個捷運是很委屈？」大家也因此見識到王子與平民的距離。對於一般人來說，搭公車、捷運上班是生活日常，如果筆者有天自拍影片跟同事說「我今天搭捷運上班喔！」同事應該會覺得我很怪。是的，這就是蔣萬安被罵的原因，不知道他後來想通了沒？想必沒有吧！因為面對政見遭到抨擊，蔣萬安總是以耍賴的態度逃避責任，還會罵別人誤解他，試問，這些是蔣萬安自己提出的政見、自己拍攝的影片，難道真能撇得一乾二凈，說不算就不算？
當蔣萬安的矽谷經驗遭到質疑時，國民黨聲援他的說法是：「這是陳時中無法理解的底層人生。」沒搭過公車、有司機接送的蔣萬安的人生如果是「底層人生」，不知道每天在公車捷運上擠沙丁魚的通勤族們，活的是哪一層的人生？
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