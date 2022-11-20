女壘／台酒連2年贊助企業女壘聯賽　張家興感謝回饋

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這個系列賽，首戰新世紀黃蜂先以4:1獲勝，不過嘉南鷹王牌投手柯夏愛在第二場賽事，演出7局無失分完封奪勝，讓黃蜂先以2:1領先。
今天賽事首場，兩隊你來我往，首局林志霙就擊出2分砲領先，但黃蜂打線沈嘉玟、潘竹瑜「背靠背」開轟，加上6局獲得追平分，讓賽事又回到原點，還好嘉南鷹最後在7局下先是連續安打，加上保送擠成滿壘，林志霙再見高飛犧牲打，也順利幫助嘉南鷹以6:5險勝。
賽事第二場，又是王牌對決，柯夏愛先發，首局就被沈嘉玟轟出陽春彈失分，不過下半局林志霙也敲出高飛犧牲打追平比數。
兩隊陷入1:1僵局，關鍵6局下，又是柯佳慧轟出關鍵陽春彈，終場嘉南鷹就以2:1險勝，柯夏愛完投7局僅失1分，被打7安打，3次三振奪勝。嘉南鷹獲勝後，就以3:2在系列賽聽牌。
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