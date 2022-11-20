滑雪季來了！Club Med全新雪村假期曝光　好吃好玩搶先看

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不過在全球新冠疫情尚未完全弭平的情況下，調查中也發現國人赴海外滑雪最擔心旅遊預算超支與染疫安全問題，因此有超過半數（53%）國人會選擇「全包式滑雪假期」的旅遊型態，除了涵蓋住宿、在地美食酒水、兒童照護、雪票、分級分齡滑雪課程，亦提供露天風呂、雪地健行等多元活動選擇，滿足「定點漫旅」、「預算好控制」、「Covid-19 緊急醫療保障」三大要點。
Club Med瞄準即將到來的冬季滑雪商機快速擴展版圖，第一波先在北海道、義大利、魁北克插旗「奢『滑』雪村」。即將在今年底（12/15）全新落成「日本北海道Kiroro Peak行館」，設有最低年齡限制（須年滿12歲），享有較高隱私的靜謐感，因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，雪季可一路延續至5月初，對於喜愛滑雪的台灣旅客來說是一大福音。村內設有露天風呂和日式溫泉供滑雪客紓壓放鬆，亦提供融合日法的創意新式料理滿足味蕾；更值得期待的是，從度假村出發僅需車程40分鐘，即可漫遊北海道百年歷史港城小樽。
嚮往歐洲滑雪的話，Club Med也即將在12月完工推出義大利西北部的普拉格拉托雪村，集結餐廳、滑雪中心等公共設施升級，以皮埃蒙特傳統小木屋打造出歐洲山野小鎮的氛圍，不用出村就可以直接搭乘纜車，征服各種難度的雪道；不滑雪也可以選擇免費體驗雪地健行。村內亦提供白松露義大利麵、風乾火腿、義式溫沙拉等北義經典美食。除了滑雪，還可選擇在地深度體驗則推薦皮埃蒙特大區首府杜林探索之旅，或可選擇參觀知名巴羅洛葡萄莊園，進一步認識葡萄酒之王背後的故事。
最後來到加拿大魁北克，Club Med加拿大首座雪村去年底於魁北克夏洛瓦於盛大開幕，坐落於 Le Massif 雪場內，讓旅客能一邊滑雪一邊俯瞰聖勞倫斯河景。其中長達7.5公里的雪撬滑行體驗，熱愛追雪的你絕對不能錯過。在度假村內，旅客則可體驗當地人最愛的冷熱交替北歐式水療體驗，或品嘗道地美食，起司火鍋、肉汁薯條、百吉餅、楓糖冰棒應有盡有。假期期間亦可付費安排探訪冰瀑、冰谷、冰釣等超人氣深度體驗，或是漫遊世界文化遺產魁北克舊城區，探索北美洲法國文化400多年的歷史。
Club Med指出，為讓旅客享有高CP值的全包式假期，強烈推薦明年3到4月出發假期性價比最高，即刻下訂搶最後一波早鳥優惠，五天四夜日本北海道Kiroro Peak全包式滑雪假期（不含機票）每人34,100元起；八天七夜義大利普拉格拉托全包式滑雪假期(不含機票)每人48,400元起。
防疫部份國人也無須擔心，Club Med獨家推出將COVID-19醫療協助加入旅遊保障中，以提供旅客更完善的保險內容，因此若在出國旅遊住宿Club Med度假村期間不幸染疫，會協助由保險來支付醫療費用包括住院醫療費用、門診醫師診療、COVID-19檢測與相關檢測設備的運輸費用等，其中涵蓋相關陪同人員的住宿費用、兒童陪同、必要時緊急醫療服務轉移等，並且在如果需要邊境封城或需隔離之情況，將提供住房；若情況無法返家，協助您安全旅行並符合當地衛生和安全規則的情況下提供新航班，替旅客提供最全方位的保障。