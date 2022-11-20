造勢晚會名單遭指灌水 高虹安競辦：里長遭施壓不能出席
民眾黨籍新竹市長候選人高虹安昨日晚間舉辦黃金週造勢晚會，據傳有71位現任里長到場表態支持，不過民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（20）日舉行記者會，質疑高虹安造勢晚會里長名單灌水。對此，高虹安競選辦公室回應表示，部分里長收到積極關切與不小壓力，甚至是被要求不要出席她們的活動。
高虹安競選辦公室表示，所列里長感謝名單為余邦彥副議長與她們逐一聯繫後，向她們表示願意出席晚會活動的名單。很遺憾在會後她們也接獲資訊，有少部分里長因此收到積極關切與不小壓力，甚至是被要求不要出席她們的活動。「今天沈慧虹的記者會，在我們看來更像是對基層里長抓戰犯施壓，讓我們覺得很遺憾。」
高虹安競選辦公室認為，每位里長都是不分日夜站在基層的第一線，扮演市府與市民朋友之間的溝通橋樑，非常辛苦，卻還要面對來自檯面上、檯面下的壓力。基層民意代表不分黨派，而且有權利自主做選擇，透過施壓的方式，並不是民主社會樂見的作法。
高虹安也表示，自己要向所有的每一位答應前來晚會的里長們說聲感謝，很感謝各位里長表達參與的意願，以及所有里長為市政推動的努力與付出，未來也會把里長視為推動市政最重要的夥伴。