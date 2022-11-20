今日廣場》胡先任／說好的不炒房？

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陳時中說人家亂說他賣豪宅，那麼就讓我們看看他賣得是什麼房子？根據媒體報導，陳時中出售的是高雄亞灣區頂級住宅的毛胚屋，開價4580萬元，估計獲利可達千萬元，難道這不是豪宅嗎？國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書發文質疑，「如果不是炒房，為什麼放著不住？」「為什麼還是毛胚屋？」確實，如果照陳時中對媒體宣稱，這間房子已經放了10年之久，是為了退休作準備，相信陳時中10年前應該沒有預料到，自己會在2020年因新冠肺炎成為媒體紅人，並在2022年站上政治最前線成為民進黨台北市長候選人。高齡68歲的陳時中在購入高雄豪宅之際，距離退休年紀已經不遠了，放著10年的毛胚屋不裝潢，很難說服外界不是在炒房！莫非陳時中早已預料到自己在多年後會有一場政治驚奇之旅，又或者這個世界上真的有未來人出沒？
陳時中面對質疑，開始牽扯、攻擊蔣萬安的家人，其實如果是合法獲利，自己說清楚不就好了，為什麼要東拉西扯？還是就像徐巧芯在臉書上抨擊，「陳時中當初被爆出房產很多的時候，還聲稱自己是沒時間再處理房產被『套牢』，這幾乎是透露了他的購屋模式就是投資，為了要賺錢，這種人就是台灣房價這麼高的元兇不是嗎？」
蔡英文政府上台後，台灣房價一直漲，導致民眾淪落到「買不起、租不到、住不到」的窘境，民進黨一方面在立院提出「居住正義」修法草案，另一頭如陳時中等人卻又被國民黨踢爆疑似炒房。如果連民進黨的政治人物也是炒房幫兇，人民又如何能夠期望民進黨打房是玩真的？希望陳時中能夠正面回應外界質疑，不要再講一些似是而非的言論模糊焦點，更不要讓攻擊對手的家人變成選舉的SOP，這麼做只會讓人看破手腳，對於選情一點幫助也沒有。
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