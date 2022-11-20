今日廣場》胡先任／說好的不炒房？

▲陳時中反駁炒房說，強調炒房的定義要弄清楚，反問記者「放10幾年你炒給我看看」。（圖／記者陳威叡攝，2022.11.20）
▲陳時中反駁炒房說，強調炒房的定義要弄清楚，反問記者「放10幾年你炒給我看看」。（圖／記者陳威叡攝，2022.11.20）

文／胡先任

2022-11-20 14:14:39

胡先任／退休人士

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民進黨台北市長候選人陳時中被爆出選前急售高雄豪宅，並且獲利上千萬，陳時中受訪時澄清，「沒有賣出啊！是長期地在委託仲介在賣，因為我的負債也比較高，我也想急著把它賣掉，我買來從預售屋大概到現在也11年了吧，炒房？沒有這樣在炒房的啦！」陳時中痛批這樣講「炒房」是抹黑，他的發言人林楚茵隨後也拿國民黨台北市長候選人蔣萬安姊姊出售大安區豪宅賺9千萬反擊，直言這才是炒房。

陳時中說人家亂說他賣豪宅，那麼就讓我們看看他賣得是什麼房子？根據媒體報導，陳時中出售的是高雄亞灣區頂級住宅的毛胚屋，開價4580萬元，估計獲利可達千萬元，難道這不是豪宅嗎？國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書發文質疑，「如果不是炒房，為什麼放著不住？」「為什麼還是毛胚屋？」確實，如果照陳時中對媒體宣稱，這間房子已經放了10年之久，是為了退休作準備，相信陳時中10年前應該沒有預料到，自己會在2020年因新冠肺炎成為媒體紅人，並在2022年站上政治最前線成為民進黨台北市長候選人。高齡68歲的陳時中在購入高雄豪宅之際，距離退休年紀已經不遠了，放著10年的毛胚屋不裝潢，很難說服外界不是在炒房！莫非陳時中早已預料到自己在多年後會有一場政治驚奇之旅，又或者這個世界上真的有未來人出沒？

陳時中面對質疑，開始牽扯、攻擊蔣萬安的家人，其實如果是合法獲利，自己說清楚不就好了，為什麼要東拉西扯？還是就像徐巧芯在臉書上抨擊，「陳時中當初被爆出房產很多的時候，還聲稱自己是沒時間再處理房產被『套牢』，這幾乎是透露了他的購屋模式就是投資，為了要賺錢，這種人就是台灣房價這麼高的元兇不是嗎？」

蔡英文政府上台後，台灣房價一直漲，導致民眾淪落到「買不起、租不到、住不到」的窘境，民進黨一方面在立院提出「居住正義」修法草案，另一頭如陳時中等人卻又被國民黨踢爆疑似炒房。如果連民進黨的政治人物也是炒房幫兇，人民又如何能夠期望民進黨打房是玩真的？希望陳時中能夠正面回應外界質疑，不要再講一些似是而非的言論模糊焦點，更不要讓攻擊對手的家人變成選舉的SOP，這麼做只會讓人看破手腳，對於選情一點幫助也沒有。


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