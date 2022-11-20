瘋世足！11/22衝中華電信開趴 預測冠軍抽Apple Watch
2022 FIFA卡達世界盃將於台灣時間今(20)日晚間10:45舉行開幕典禮，可以在中華電信MOD、Hami Video觀看，開幕賽後就是比賽的開始，中華電信將首次在門市舉辦世足直播派對，將於11/22下午5：50於台北東區服務中心(松仁路130號)透過大螢幕現場直播熱門強隊阿根廷VS沙烏地阿拉伯，除了轉播現場還有提供相關應援活動。
迎接世足賽，中華電信於11/22在台北東區服務中心舉辦「世足直播趴」，直播派對當天下午4點起，將先展開「世足踢踢樂」暖身活動，設置大型充氣足球門提供民眾體驗射門樂趣，即可獲得adidas世足版紀念球、Hami Video運動館7日體驗劵及世足專屬可口可樂等不同獎項好禮。
晚上的世足直播派對，現場不僅提供臉部彩繪服務，還可獲得世足限定版可口可樂、爆米花和專屬應援禮包；活動前於網路報名直播派對，還能加碼拿百元商品卡，湊齊3-4人揪團報名，再贈adidas世足版足球。
此外，現場將舉辦「世足預測王」，邀球迷一同預測該場直播賽事勝利隊伍，參加當天的「世足預測王」暖身活動或預先網路報名世足直播派對者，可再各多獲1次「世足預測王」預測機會，最多3次，有機會把市價13,900元的Apple Watch Series 8帶回家。