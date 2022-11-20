黃國昌力挺吳佩芸　守住年輕關鍵1席

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黃國昌表示，四年前吳佩芸參選台中市議員，面對性騷擾的霸凌，她沒有屈服、退卻，最後雖以九票之差無法順利進入台中市議會為民監督，但這四年她繼續從公民社會的角度，監督市府施政，繼續為小市民發聲。
黃國昌提出，具有國安高度戰略意義的台中港105號碼頭為例說明，當105號碼頭遭台中顏家濫用權勢把持，整個台中市沒有民意代表監督這違法濫權時，是吳佩芸站在第一線對抗黑金勢力，提出完整分析要求掌權者提出改正行為。而因為吳佩芸的努力與堅持，最後迫使政府終於取消顏家的105號碼頭承租權。
黃國昌進一步表示，台中需要吳佩芸這樣一位不畏強權、不畏黑金、不畏權勢，為小市民、為台灣發聲的代議士。並強調11月26日的選舉結果，具有對台灣下一代傳遞正確訊息的重要意義：面對網軍側翼的政治抹黑攻擊無須畏懼，強力監督的小民參選能獲得國人的肯定。
吳佩芸則表示，四年前我雖九票的差距落選，但我無法放下這11,546位市民的信任及託付。這些年堅持揭發違法弊端，即便得罪地方權貴、既得利益者，但始終為了正義、不公義的事情發聲，正是因為市民早已對於台中長期以來黑金、權勢政治感到失望，並期待第三勢力能夠為議會帶來改革的契機。
吳佩芸進一步指出，這次南屯的選情膠著，藍綠兩大黨投入龐大資源在輔選，過程中受到許多鄉親的熱情鼓勵，也再次呼籲大家能夠堅定支持她，力挺四年來沒有放棄一絲為市民發聲、勇敢揭弊的年輕人進入市議會，一起讓陽光照進市議會。