金馬59／呼聲超高落敗！游安順展現高EQ問：差黃秋生幾票

▲電影《一家子兒咕咕叫》演員出席慶功宴。（圖／双喜電影提供）
▲電影《一家子兒咕咕叫》演員出席慶功宴。（圖／双喜電影提供）

記者黃雅琪/台北報導

2022-11-20 15:47:58

金馬獎頒獎典禮昨（19）日完美落幕，電影《一家子兒咕咕叫》入圍13項，最終拿下「最佳新演員」胡智強以及大獎「最佳劇情片」，得獎名單公佈前，呼聲極高的資深演員游安順，無緣影帝寶座的他笑問媒體：「我和黃秋生差幾票？」惹得眾人笑不停。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲電影《一家子兒咕咕叫》獲得「最佳劇情片」大獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲電影《一家子兒咕咕叫》獲得「最佳劇情片」大獎。（圖／NOWnews攝影中心）
現年55歲的資深男星游安順，演出電影《一家子兒咕咕叫》中的阿欽師一角，入圍金馬獎「最佳男主角」獎項，在尚未公開獎項之前，同是入圍者的黃秋生也讚賞他演技：「我看過很多游安順的訪問，我估計他的戲很有機會，我覺得金馬的口味，還是游安順比較像！」如今黃秋生以電影《白日青春》拿下影帝寶座，游安順在慶功宴上笑說：「網路影評人都不能相信，我實話實說，我怕得罪誰了？」但他也難掩好奇親問大家：「我和黃秋生差幾票？」

電影《一家子兒咕咕叫》拿下第一座「最佳新演員」胡智強獎項後，典禮中間沒有出現其他獲獎機會，導演詹京霖透露：「當時心情越來越差，擔心沒辦法跟劇組人員交代，甚至煩惱到慶功宴的事情！」一直到最後獲得「最佳劇情片」獎項才終於放鬆下來，無緣「最佳女配角」獎項的楊麗音，除了感到抱歉害大家賭輸，還開玩笑說：「叫胡智強慶功宴自己吃啦！」

▲游安順無緣影帝寶座，好奇問自己與黃秋生差幾票。（圖／NOWnews攝影中心）
▲游安順無緣影帝寶座，好奇問自己與黃秋生差幾票。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊麗音無緣「最佳女配角」獎項，開玩笑叫胡智強自己去吃慶功宴。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊麗音無緣「最佳女配角」獎項，開玩笑叫胡智強自己去吃慶功宴。（圖／NOWnews攝影中心）

金馬59／「評審內幕」7獎險勝！影后張艾嘉回春演技獲讚

專訪／《咕咕叫》阿敏原本不是楊麗音　游安順曝換角過程

金馬59／突接失蹤親人祝賀！影帝黃秋生：天上媽媽知道了

金馬59／入圍前出車禍！最佳導演《哈勇家》陳潔瑤慶殺豬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀