金馬59／呼聲超高落敗！游安順展現高EQ問：差黃秋生幾票
金馬獎頒獎典禮昨（19）日完美落幕，電影《一家子兒咕咕叫》入圍13項，最終拿下「最佳新演員」胡智強以及大獎「最佳劇情片」，得獎名單公佈前，呼聲極高的資深演員游安順，無緣影帝寶座的他笑問媒體：「我和黃秋生差幾票？」惹得眾人笑不停。
現年55歲的資深男星游安順，演出電影《一家子兒咕咕叫》中的阿欽師一角，入圍金馬獎「最佳男主角」獎項，在尚未公開獎項之前，同是入圍者的黃秋生也讚賞他演技：「我看過很多游安順的訪問，我估計他的戲很有機會，我覺得金馬的口味，還是游安順比較像！」如今黃秋生以電影《白日青春》拿下影帝寶座，游安順在慶功宴上笑說：「網路影評人都不能相信，我實話實說，我怕得罪誰了？」但他也難掩好奇親問大家：「我和黃秋生差幾票？」
電影《一家子兒咕咕叫》拿下第一座「最佳新演員」胡智強獎項後，典禮中間沒有出現其他獲獎機會，導演詹京霖透露：「當時心情越來越差，擔心沒辦法跟劇組人員交代，甚至煩惱到慶功宴的事情！」一直到最後獲得「最佳劇情片」獎項才終於放鬆下來，無緣「最佳女配角」獎項的楊麗音，除了感到抱歉害大家賭輸，還開玩笑說：「叫胡智強慶功宴自己吃啦！」