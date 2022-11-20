陳時中擋疫苗掮客財路「仇恨值高」　薛瑞元還原關鍵來源

▲薛瑞元日前曾表示國民黨挑動仇恨值，是由於陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，其中包括不向掮客買疫苗，所以被懷恨在心，此話引來藍白夾殺，故今（20）日還原關鍵真相。（圖／NOWnews資料照）
▲薛瑞元日前曾表示國民黨挑動仇恨值，是由於陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，其中包括不向掮客買疫苗，所以被懷恨在心，此話引來藍白夾殺，故今（20）日還原關鍵真相。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-20 14:35:53

衛福部長薛瑞元日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，其中包括不向掮客買疫苗，此話一出遭藍白陣營夾殺，薛瑞元今（20）日受訪還原真相，指出缺疫苗期間，很多「掮客」直接找上工商企業以及宗教團體賣疫苗，但只要一經指揮中心核對便可知是真還是假，每一筆購買都達上億、幾千萬，「陳時中擋掉這些疫苗騙子的利益，他們可能還恨在心」，便藉網路媒體攻擊陳時中「擋疫苗」。

陳時中日前在競選總部前的廟口開講，薛瑞元致詞時提到，國民黨挑動仇恨值，是由於陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，其中包括不向掮客買疫苗，所以被懷恨在心，此話一出，引來藍白夾殺。

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國民黨台北市長候選人蔣萬安痛批，陳時中仇恨值高是因為「浪費公帑」，無黨籍台北市長候選人黄珊珊也嗆「沒有讓人立即打到疫苗」，反問「是誰可當掮客？誰在中央執政？還是民進黨內有掮客？」

對此，薛瑞元今日受訪還原「仇恨值來源」，他指出，去年4、5月國內疫情出現時，有跟AZ、莫德納和COVAX洽購疫苗，但當時由於國外疫情嚴重，單日確診案例破百萬，「全世界都在搶疫苗，所以廠商就把台灣的時程排到後面」，導致起初疫苗進台速度慢，後來因美、日捐贈，暫時解燃眉之急。

薛瑞元進一步透露，缺疫苗期間，有很多「掮客」，有的是直接找指揮中心，還有的是找工商企業或宗教團體，他解釋，宗教團體基於善心捐助疫苗，工商企業則為提供給員工施打，故兩者皆曾前來指揮中心詢問是否可進口疫苗。

薛瑞元表示，當時指揮中心一聽聞便立即詢問「疫苗從哪來？有沒有原廠授權？」因指揮中心皆有原廠聯絡的管道，只要一核對便可知道事情是真還是假。

他直言，這些疫苗掮客不是真的要賣疫苗，當時對方甚至曾說有現貨，但是拿出總採購價金的30%作為訂金，才能下訂疫苗，「但這時候訂金一付下去就沒有下文了，所以我稱他們是疫苗騙子！」

薛瑞元指出，每一筆購買都達上億、幾千萬，陳時中以及指揮中心在這段期間擋掉多少疫苗騙子、擋掉多少這類人的利益，「所以這些人可能還恨在心，藉由網路、媒體開始攻擊，稱『陳時中擋疫苗』。」

他最後提到，後續鴻海集團創辦人郭台銘也找上指揮中心，並表示已經跟BNT和上海復星取得承諾，願意賣疫苗給他們，所以需要政府協助。指揮中心在接到訊息後，經過評估判斷可信，故隨後協助鴻海、台積電、慈濟一起購買BNT疫苗，完成多方合約。

此外，媒體問及國內BNT次世代洽購進度？薛瑞元坦言，目前還在談，現在已經有莫德納，如果莫德納夠，可在討論是否有購買BNT的需要，「我們不是不採購BNT，是因為他們進度比較慢，莫德納因有合約，故供貨較快。」

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