陳時中擋疫苗掮客財路「仇恨值高」　薛瑞元還原關鍵來源

陳時中日前在競選總部前的廟口開講，薛瑞元致詞時提到，國民黨挑動仇恨值，是由於陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，其中包括不向掮客買疫苗，所以被懷恨在心，此話一出，引來藍白夾殺。
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對此，薛瑞元今日受訪還原「仇恨值來源」，他指出，去年4、5月國內疫情出現時，有跟AZ、莫德納和COVAX洽購疫苗，但當時由於國外疫情嚴重，單日確診案例破百萬，「全世界都在搶疫苗，所以廠商就把台灣的時程排到後面」，導致起初疫苗進台速度慢，後來因美、日捐贈，暫時解燃眉之急。
薛瑞元進一步透露，缺疫苗期間，有很多「掮客」，有的是直接找指揮中心，還有的是找工商企業或宗教團體，他解釋，宗教團體基於善心捐助疫苗，工商企業則為提供給員工施打，故兩者皆曾前來指揮中心詢問是否可進口疫苗。
薛瑞元表示，當時指揮中心一聽聞便立即詢問「疫苗從哪來？有沒有原廠授權？」因指揮中心皆有原廠聯絡的管道，只要一核對便可知道事情是真還是假。
他直言，這些疫苗掮客不是真的要賣疫苗，當時對方甚至曾說有現貨，但是拿出總採購價金的30%作為訂金，才能下訂疫苗，「但這時候訂金一付下去就沒有下文了，所以我稱他們是疫苗騙子！」
薛瑞元指出，每一筆購買都達上億、幾千萬，陳時中以及指揮中心在這段期間擋掉多少疫苗騙子、擋掉多少這類人的利益，「所以這些人可能還恨在心，藉由網路、媒體開始攻擊，稱『陳時中擋疫苗』。」
他最後提到，後續鴻海集團創辦人郭台銘也找上指揮中心，並表示已經跟BNT和上海復星取得承諾，願意賣疫苗給他們，所以需要政府協助。指揮中心在接到訊息後，經過評估判斷可信，故隨後協助鴻海、台積電、慈濟一起購買BNT疫苗，完成多方合約。
此外，媒體問及國內BNT次世代洽購進度？薛瑞元坦言，目前還在談，現在已經有莫德納，如果莫德納夠，可在討論是否有購買BNT的需要，「我們不是不採購BNT，是因為他們進度比較慢，莫德納因有合約，故供貨較快。」