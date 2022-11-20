秋冬泡湯好時機　中市府推美人湯

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觀旅局長韓育琪表示，台中好湯以碳酸氫鈉泉聞名，浸泡時會在皮膚表面呈現氣泡，有輕微按摩作用，浴後肌膚光滑，因此又稱「美人湯」；民眾來台中谷關、大坑、烏日、東勢及后里泡湯，可安排體驗當地獨特美景與人文特色，以谷關溫泉為例，當地溫泉飯店最多，不僅可體驗泰雅族原住民文化，還可登爬谷關七雄、大啖鱘龍魚料理及感受溫泉巷的日式氛圍。
韓育琪說，有「台中後花園」美譽的大坑風景區，除了泡湯，還有適合全家共遊的親子步道，周邊的知名景點，包含情人橋、新都生態公園、廍子公園等；烏日溫泉區，白天可前往知高圳步道、筏子溪河濱公園步道拍照踏青，夜晚可至大肚山望高寮，觀賞台中璀璨夜景。
此外，東勢林場遊樂區堪稱中部最美森林花園，不僅可以泡湯並認識自然生態，園區內的體能訓練場也很適合親子挑戰；后里溫泉附近則有麗寶樂園、月眉觀光糖廠、后里馬場、中社花市、泰安鐵道文化園區及后豐鐵馬道等遊憩景點，歡迎親自走訪體驗。
觀旅局表示，現正逢交通部觀光局「台灣好湯金泉獎」網路票選活動，台中「谷關」、「大坑」、「烏日」三處溫泉區參選，投票支持台中好湯，還有機會抽中iPhone最新款手機、溫泉飯店住宿券等總價值超過10萬元獎品，活動至12月31日止。