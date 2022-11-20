侯友宜受訪選擇離開　恩恩爸：感謝一路上幫我的人

因小孩感染新冠肺炎重症過世、追問新北市政府真相半年多的恩恩爸，今（20）日在臉書發文回應新北市長侯友宜對恩恩案的態度，文章指出侯友宜在小孩過世七個月的這天，受訪時被媒體追問竟選擇直接轉頭離開，痛心說自己真的心死，心想「侯市長已打算永遠不理會我的聲音了」，但仍感謝一路上幫助他的民意代表們。
恩恩爸文章提到，要感謝主動協助向監察院遞案的新北市議員張志豪及議員候選人黃淑君、第一個提出質詢的市議員陳啟能，、主動幫忙調查並且強力質詢的市議員戴瑋珊、主動幫忙介紹義務律師的議員候選人陳乃瑜，還有大力調查、揭露許多被隱藏的真相的議員候選人卓冠廷。
恩恩爸進一步說到，因為歷經痛苦加上悔恨的絕望，所以感謝每一位對他們雪中送炭的人，讓他們在這段艱辛的路程不會覺得自己是完全孤立無援的；他們的關心，沒有一次是來要爆料或是鼓吹提吿，反而是一次又一次提供協助、資訊，並且尊重自己和太太的選擇和想法，當侯先生選擇跟人民站在對立面的時候，至少自己可以信賴這些人，會跟自己一直站在一起。
文章中最後也提到，自己不曉得追真相的路還要走多久？但一定會去履行他的投票權；自己能做的就是把自己一票投給願意挺身而出，一直替恩恩說話的人，也希望大家一起支持這些為恩恩說話的人。
侯友宜上午在土城掃街受訪時表示則簡短回應，能理解家屬的心情。