曾格爾出手了？美女律師深夜突喊「對不起」 起床神反轉
「登山女神」曾格爾日前遭爆「約泡」已婚富商，要求170萬元贊助金，不倫戀鬧得沸沸揚揚；後來以13小時無氧成績攻頂世界第8高峰「創下紀錄」，卻被質疑造假，不過她本人堅決否認，引起不小爭議。對此，美女律師李怡貞昨（19）日也爆料「在曾格爾貼文下的留言不見了」，還慘「被封鎖」，豈料事隔12小時又被「解封鎖」，讓她傻眼直呼「究竟是什麼操作」？
曾格爾昨（19）日在臉書發文，公布攀登世界第八高峰的攀登報告與截圖，而李怡貞律師則在留言處回應「唉，不太想酸妳了，聰明人都知道妳／你們在玩什麼。拖延、誤會、別人的錯。無氧造成記憶模糊，讓人不忍苛責。不過，也多虧有妳，讓大眾更認識商業攀登，以後掏錢出來應該會多點質疑」。
然而，李怡貞律師在昨晚10點多也發文，透露自己被曾格爾封鎖了，「就在聽說我的留言獲得許多贊同的時候，我，終於也被封鎖了。所以留言不見了，明明覺得我沒有寫什麼啊，討厭（嘟嘴貌）」；後來她又向曾格爾喊話「不要說小編誤封鎖喔，或是又偷偷解封鎖說沒有封鎖，都會被我打臉喔，姊姊有練過捏」。
過一小時，李怡貞再度發反串文，「我太囂張了！對不起大家，就在大家疑惑自己是否被封鎖的時候，我其實前一天還在那邊洋洋得意沒有被曾格爾封鎖，試圖讓登山界的朋友羨慕嫉妒恨」；結果今（20）天早上起床「神反轉」，李怡貞發現自己「被解封鎖了」，讓她超困惑，「究竟是什麼操作？無氧解封鎖？」，讓大批網友看完也相當傻眼。（編輯：郭佩蓉）