苦苓酸李昂不夠社會化！吳淡如真的怒了　一篇文嗆爆恩師

專訪／《花路阿朱媽》文化差異改劇本　姜亨碩撒嬌惹人愛

▲新加坡電影《花路阿朱媽》，（左起）洪慧芳與姜亨碩、鄭東煥兩位南韓演員有精彩對手戲。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲新加坡電影《花路阿朱媽》，（左起）洪慧芳與姜亨碩、鄭東煥兩位南韓演員有精彩對手戲。（圖／采昌國際多媒體提供）

記者黃雅琪/台北報導

新加坡與韓國聯合製作的電影《花路阿朱媽》，同時也是新加坡導演何書銘的「首部劇情長片」，新作即獲得第59屆金馬獎4項提名肯定。導演何書銘以母親為主角創作電影，期盼觀眾看完電影能反思與親人之間的關係。導演何書銘透露自己的母親，現在也開始追求人生：「她每天去打麻將，明年還要跟朋友去瑞士！」導演何書銘的母親現在生活多采多姿，行程都快比兒子還滿。

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▲導演何書銘（左）、女主角洪慧芳，分享拍片故事。（圖／采昌提供）
▲導演何書銘（左）、女主角洪慧芳，分享拍片故事。（圖／采昌提供）
跨國拍攝工作分分秒秒都在燒錢，導演何書銘精準掌握時間運用，僅花費25天在韓國拍攝，最後5天回到新加坡完成，短短1個月的時間終結所有拍攝工作。與韓國劇組合作情形，女主角洪慧芳提到：「以新加坡角度去寫韓國的劇本，去到韓國才發現文化上有落差！」

▲《花路阿朱媽》鄭東煥是韓劇「國民爸爸」。（圖／金馬執委會提供）
▲《花路阿朱媽》鄭東煥是韓劇「國民爸爸」。（圖／金馬執委會提供）
像是其中有一場戲，阿朱媽（洪慧芳飾）跟保全大叔（鄭東煥飾）要獨處在一室，原本劇本預設是在一個「開放式住家」拍攝，但韓國劇組認為「這種情形在韓國不可能發生！伯伯不會帶陌生女子回家，特別是沒有隔間的房屋更不可能」，因此這場戲經過協調後重新撰寫，改為「1房1廳」的環境，伯伯讓出房間給阿珠媽睡自己睡客廳，將主動權交給女性，展現伯伯是正人君子的態度，阿朱媽也才願意信任他、分享故事。 

▲鄭東煥憑電影《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲鄭東煥憑電影《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／記者陳雅蘭攝）
洪慧芳首次與73歲韓劇「國民爸爸」鄭東煥合作，兩人雖然語言不通，但洪慧芳認為默契異常的好：「他一個眼神、一個舉動我就明白他要怎麼做，很自然的就融合了！拍車戲的時候就困在車內，坐在裡面1個小時不講話，但是氣氛是好的不會尷尬，就像老伴坐在旁邊很溫暖的感覺。」 

▲導演何書銘（左）、女主角洪慧芳，開心來台參加金馬獎典禮。（圖／采昌提供）
▲導演何書銘（左）、女主角洪慧芳，開心來台參加金馬獎典禮。（圖／采昌提供）
《德魯納酒店》男主角呂珍九客串演出「劇中劇」，雖然戲份不多但卻令洪慧芳印象深刻：「我只見過他一次，他是一個滿有經驗的演員，拍戲時會迅速進入狀況。」

另一位合作韓星姜亨碩，曾在韓劇《海岸村恰恰恰》中演出刑警受矚目，洪慧芳透露：「他非常可愛，姜亨碩會勾著我的手躺在我身邊撒嬌。」姜亨碩曾在中國青島市就學3年，華語能力尚可平時也會與洪慧芳聊天，姜亨碩讀完劇本與導演何書銘分享心情，「他想到自己跟媽媽的關係，有一些內疚感。」同時也印證電影《花路阿朱媽》擁有令演員、觀眾反思的影響力，進而促成更完善的親情關係。

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