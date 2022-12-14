專訪／《花路阿朱媽》文化差異改劇本　姜亨碩撒嬌惹人愛

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像是其中有一場戲，阿朱媽（洪慧芳飾）跟保全大叔（鄭東煥飾）要獨處在一室，原本劇本預設是在一個「開放式住家」拍攝，但韓國劇組認為「這種情形在韓國不可能發生！伯伯不會帶陌生女子回家，特別是沒有隔間的房屋更不可能」，因此這場戲經過協調後重新撰寫，改為「1房1廳」的環境，伯伯讓出房間給阿珠媽睡自己睡客廳，將主動權交給女性，展現伯伯是正人君子的態度，阿朱媽也才願意信任他、分享故事。
洪慧芳首次與73歲韓劇「國民爸爸」鄭東煥合作，兩人雖然語言不通，但洪慧芳認為默契異常的好：「他一個眼神、一個舉動我就明白他要怎麼做，很自然的就融合了！拍車戲的時候就困在車內，坐在裡面1個小時不講話，但是氣氛是好的不會尷尬，就像老伴坐在旁邊很溫暖的感覺。」
《德魯納酒店》男主角呂珍九客串演出「劇中劇」，雖然戲份不多但卻令洪慧芳印象深刻：「我只見過他一次，他是一個滿有經驗的演員，拍戲時會迅速進入狀況。」
另一位合作韓星姜亨碩，曾在韓劇《海岸村恰恰恰》中演出刑警受矚目，洪慧芳透露：「他非常可愛，姜亨碩會勾著我的手躺在我身邊撒嬌。」姜亨碩曾在中國青島市就學3年，華語能力尚可平時也會與洪慧芳聊天，姜亨碩讀完劇本與導演何書銘分享心情，「他想到自己跟媽媽的關係，有一些內疚感。」同時也印證電影《花路阿朱媽》擁有令演員、觀眾反思的影響力，進而促成更完善的親情關係。