22歲男飛美躲兵役！一待15年不回台 遭法院判刑下場曝光
台灣的兵役役期可能要從現行的4個月延長為1年，雖然尚未定案，但服役問題一直是民眾最關心的話題之一。服役是國民的義務，不過台南有一位林姓男子，為了躲兵單，22歲時飛往美國，一待就是15年，期間區公所多次通知他回國，但林男都置之不理。林男最終被依妨害役男徵兵處理罪起訴，法院判處有期徒刑4月，得易科罰金。不過林男如今已經37歲，超過除役年齡，回國也不需要當兵了。
據了解，林男為1985年出生，於2007年飛往美國，之後一直滯留於美，即便區公所多次通知，催林男返國接受徵兵檢查，並由林男哥哥簽收轉告，但林男卻聲稱自己在美國要照顧家庭，不理會區公所的催告，逃避個人服役的義務。
法官審理後表示，林男於役齡出國，隨即滯留國外不願返國，經役政單位催告後仍置之不理，其行為已經破壞兵役制度的公平性，妨礙兵役事務的有效管理以及徵兵順暢，損及潛在國防動員兵力。
但考量林男並無前科，因此依《妨害兵役治罪條例》判處有期徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。不過由於林男已經37歲，超過除役年齡的36歲，無論林男是否上訴，即使返國服刑，也不需要再去當兵。（編輯：倪浩軒）