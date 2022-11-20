大旗美造勢近千名原住民現身支持！陳其邁：我從沒有離開

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原民立委伍麗華稱讚陳其邁是有史以來最愛原住民、最愛往山上跑的市長，去年風災導致原鄉要到明霸克露橋斷橋，陳其邁為此一個月就上山8次；此外原鄉區每一個里的頭目、青年會陳其邁都一一拜訪過；延宕10年的茂林溫泉在陳其邁協助下，上個月已經正式啟用；各族的祭儀場、聚會所和活動，陳其邁也都鼎力支持。
型農代表羅條原感謝陳其邁上任後，親自選定高雄市中心的精華地段凹仔底開辦南台灣最大假日農市神農市集，到現在每到市集開辦，攤位總是在第一時間就被農友搶光，讓型農不用遠赴台北就能有舒適、寬闊的場域來販售辛苦結晶。
對於有人說客家、原鄉過去都藍的，陳其邁說「施政哪有在分族群？做事哪有在分黨派？」他做事就是拚盡全力完成，「不是到了選舉才開酸、嫌東嫌西，只有建設、開工才能解決問題！」
高雄東九區農產豐饒，陳其邁在行政院擔任副院長時，與高雄立委合作推動農民四大福利，上任後更是每年投入12億來挹注四大福利照顧高雄農友；他也建置美濃農會雜糧中心與未來超市、六龜農會蔬果理貨集貨包裝場、杉林內門農會推廣空間等等；同時全力協助農民爭取到中央冷練補助近4億元，全面提升高雄農產品保鮮、保值。
陳其邁鼓勵青年返鄉，投入農發基金、青創補助，推動智慧農業，有高雄青年返鄉從農成為全國最大的香蕉外銷商，最大的外銷水蓮專業廠、南台灣最具規模的全冷鏈結切集貨場都在高雄。陳其邁在高雄東九區入口的旗山建置旗糖創新博覽園區，園區內農產展售、農產加工、農創體驗，串聯起大旗美地區的休閒觀光。