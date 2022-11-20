不敵網友「政治口水」攻擊！《流麻溝十五號》提前下檔

▲電影《流麻溝十五號》不敵政治文攻擊，南投戲院提前下檔。（圖／牽猴子提供）
▲電影《流麻溝十五號》不敵政治文攻擊，南投戲院提前下檔。（圖／牽猴子提供）

記者黃雅琪/綜合報導

2022-11-20 17:04:22

電影《流麻溝十五號》日前上映後獲得影迷熱烈迴響，沒想到卻也因此招來「政治文攻擊」，南投戲院的官方臉書粉絲專頁，今（20）日突然發出公告：「先跟想觀賞《流麻溝十五號》的朋友說聲抱歉，臨時決定上映到11月20日，也就是這禮拜日為止。」引發網友熱烈討論。

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電影《流麻溝十五號》改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，講述西元1950年代女性政治受難者，到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事，電影刻畫3位不同年齡與身份的女性，因讀幾本書、唱幾首歌，或只是追求正義的熱血，就一同「被消失」帶至火燒島服刑，被抹去名字改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」6字代替。

▲南投戲院提前下檔電影《流麻溝十五號》。（圖／翻攝自南投戲院臉書）
▲南投戲院提前下檔電影《流麻溝十五號》。（圖／翻攝自南投戲院臉書）
南投戲院臉書遭受網友「政治文攻擊」，「有一個1小時52分鐘的爛片，憑學生證就可以免費洗腦」、「姚導終於為『党』做出了最大的貢獻」、「拿公家錢拍電影不用成本，拍完再當選舉宣導片洗腦人民、醜化別人，最後還要人民掏錢去看再賺一筆，民進黨真是一魚三吃啊！」但也有網友支持電影喊聲「南投黑暗勢力囂張到不准電影院放電影？」、「連放個電影也要崩潰，也難怪會有流麻溝這部電影的誕生。」

南投戲院品牌總監蔡杰峰發文：「這段時間在粉專持續出現各種不理性，甚或帶有惡意的攻擊留言，在在都令我替南投戲院的粉絲專頁感到不捨，很難想像即使是單純的更新時刻表，下方都能引來一大串的無厘頭留言！本來真的是想視若無睹，但很抱歉，可能我還是無法以純粹的理性看待這一切，畢竟戲院的粉專是我的心血，我不想看到它只是單純播放一部電影而持續受傷。」文末總監蔡杰峰盼望：「希望在我們下映後，戲院粉專可以恢復到以往溫暖、開朗的日常，戲院是看電影的地方，也是跟大家一起創造美好的地方，僅此而已。」

▲出品人姚文智在臉書發文，表示尊重戲院的決定。（圖／翻攝自姚文智臉書）
▲出品人姚文智在臉書發文，表示尊重戲院的決定。（圖／翻攝自姚文智臉書）
電影《流麻溝十五號》出品人姚文智，在臉書分享一張寫著「帶思想無罪」照片回應：「年輕的蔡先生對百年南投戲院的疼心與使命，令人感動。因之更理解，獨立戲院在地方撐持經營的孤單與困難。我希望大家繼續支持南投戲院，替他加油！『直面』面對歷史、『湠臺灣』電影，是一個漫長的挑戰，我們仍會持續努力。」

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