不敵網友「政治口水」攻擊！《流麻溝十五號》提前下檔

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南投戲院臉書遭受網友「政治文攻擊」，「有一個1小時52分鐘的爛片，憑學生證就可以免費洗腦」、「姚導終於為『党』做出了最大的貢獻」、「拿公家錢拍電影不用成本，拍完再當選舉宣導片洗腦人民、醜化別人，最後還要人民掏錢去看再賺一筆，民進黨真是一魚三吃啊！」但也有網友支持電影喊聲「南投黑暗勢力囂張到不准電影院放電影？」、「連放個電影也要崩潰，也難怪會有流麻溝這部電影的誕生。」
南投戲院品牌總監蔡杰峰發文：「這段時間在粉專持續出現各種不理性，甚或帶有惡意的攻擊留言，在在都令我替南投戲院的粉絲專頁感到不捨，很難想像即使是單純的更新時刻表，下方都能引來一大串的無厘頭留言！本來真的是想視若無睹，但很抱歉，可能我還是無法以純粹的理性看待這一切，畢竟戲院的粉專是我的心血，我不想看到它只是單純播放一部電影而持續受傷。」文末總監蔡杰峰盼望：「希望在我們下映後，戲院粉專可以恢復到以往溫暖、開朗的日常，戲院是看電影的地方，也是跟大家一起創造美好的地方，僅此而已。」
電影《流麻溝十五號》出品人姚文智，在臉書分享一張寫著「帶思想無罪」照片回應：「年輕的蔡先生對百年南投戲院的疼心與使命，令人感動。因之更理解，獨立戲院在地方撐持經營的孤單與困難。我希望大家繼續支持南投戲院，替他加油！『直面』面對歷史、『湠臺灣』電影，是一個漫長的挑戰，我們仍會持續努力。」