9遊客登合歡東峰紮營！違規生火還疑砍高山杜鵑 網氣炸
台灣擁有秀麗的山林之美，但真的需要全民一起好好愛護。有登山客昨（19）日傍晚在合歡山東峰發現，一群遊客在東峰三角點紮營搭帳，不僅違規燒樹枝生火，還疑似砍伐周圍多株高山杜鵑。警方獲報後上山逮人，這群遊客坦承生火，但否認砍樹，一行總共9人包括6位外國山友，全被警方帶回，訊後依違反森林法送辦。
有網友在臉書社團「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」分享此事，並曝光了合歡山東峰山頂，數株杜鵑樹被砍倒的照片，直呼「到底是誰砍掉這些杜鵑實在是有夠誇張！」其他人也紛紛在底下氣憤留言，「砍杜鵑也太惡劣」、「這就離譜了」、「太扯」、「沒水準」、「要是起火災他們如何賠償得起多年的樹木景觀還有野生動物」。
據了解，保安警察第七總隊第六大隊表示，昨晚獲報有民眾在山頂生火，立即派員上山，到現場發現9位遊客紮營生火，一行人包括3位台灣籍遊客以及6位外國人。遊客供稱攀登合歡東峰想要看日出，坦承生火，但否認砍樹，表示用來生火的樹枝都是用撿的。
警方表示，森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為。遊客行為已經違反森林法的規定，訊後將依法送辦。至於杜鵑樹是否為他們所砍，則還要再帶回相關證物釐清。警方也再次呼籲民眾，登山踏青應遵守相關規定，以免觸法且破壞山林資源。（編輯：倪浩軒）