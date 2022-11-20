落實安全措施！高市勞工局辦局限空間作業宣導觀摩

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勞工局勞動檢查處處長郭清吉表示，勞動檢查處為有效預防局限空間作業的災害，預計於年關前，將持續舉辦一系列的宣導觀摩會，他說，勞工局自去(110)年起，首創建置局限空間作業管理系統，廠商從事作業前應一律通報、上傳安全措施辦理情形，才能進行作業，讓勞工局可精準掌握作業動態，運用雙向互動的機制，加強輔導稽核。
郭清吉指出，隨著年終歲末將近，公寓大廈修繕清理工程也逐漸增加，其中屬於高風險的污水池局限空間清疏工作，由於作業時間短暫，且多交由微型工程企業施作，可能輕忽缺氧中毒風險而致災。
勞工局建置局限空間作業管理系統的目的，就是希望透過源頭管理，「沒有通報並落實安全措施，就不能作業」，若發現違規未通報者，將加倍重罰，並期望透過舉辦宣導示範觀摩，提升廠商自我監督能力，清楚瞭解局限空間作業之危害及預防，以有效遏止災害的發生。
郭清吉並指出，勞檢處為鼓勵局限空間作業廠商提升安全水準與經營服務品質，以及加強為市民把關，該處自110年起開始推行優良局限空間作業廠商認證，並將審議通過之廠商名冊上網公告，各公寓大廈管委會或物業公司於遴選作業廠商時可參考運用，該處並預計於年關前，再針對槽車、水肥車及污水池作業相關業者，持續舉辦一系列的局限空間作業危害及預防宣導，並持續加強督檢稽查，呼籲雇主及從業的勞工朋友踴躍參加宣導會，強化學習通報、管制、通風、偵測、監控與救援等安全措施，以增進工作安全識能，平平安安過好年。