落實安全措施！高市勞工局辦局限空間作業宣導觀摩

▲高雄市政府勞工局舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，以落實安全措施。(圖／記者黃守作攝，2022.11.20)
▲高雄市政府勞工局舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，以落實安全措施。(圖／記者黃守作攝，2022.11.20)

記者黃守作／高雄報導

2022-11-20 19:30:00

高雄市政府勞工局於今(20)，在高雄市鳥松區圓山大飯店，舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，期透過相關災害事故案例的探討分析，宣導落實通報、管制、通風、偵測、監控與救援等安全措施，並安排廠商以實際演練觀摩的方式，示範如何正確執行各項安全步驟，以落實安全措施。

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▲高雄市政府勞工局舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，以落實安全措施。(圖／記者黃守作攝，2022.11.20)
▲高雄市政府勞工局舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，以落實安全措施。(圖／記者黃守作攝，2022.11.20)
這項由高雄市政府勞工局勞動檢查處所主辦的污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，是由勞動檢查處處長郭清吉主持，有微型工程企業、槽車、水肥車及污水池作業相關業者與會。

勞工局勞動檢查處處長郭清吉表示，勞動檢查處為有效預防局限空間作業的災害，預計於年關前，將持續舉辦一系列的宣導觀摩會，他說，勞工局自去(110)年起，首創建置局限空間作業管理系統，廠商從事作業前應一律通報、上傳安全措施辦理情形，才能進行作業，讓勞工局可精準掌握作業動態，運用雙向互動的機制，加強輔導稽核。

▲高雄市政府勞工局舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，以落實安全措施。(圖／記者黃守作攝，2022.11.20)
▲高雄市政府勞工局舉辦污水池局限空間作業安全衛生宣導觀摩會，以落實安全措施。(圖／記者黃守作攝，2022.11.20)
郭清吉指出，隨著年終歲末將近，公寓大廈修繕清理工程也逐漸增加，其中屬於高風險的污水池局限空間清疏工作，由於作業時間短暫，且多交由微型工程企業施作，可能輕忽缺氧中毒風險而致災。

勞工局建置局限空間作業管理系統的目的，就是希望透過源頭管理，「沒有通報並落實安全措施，就不能作業」，若發現違規未通報者，將加倍重罰，並期望透過舉辦宣導示範觀摩，提升廠商自我監督能力，清楚瞭解局限空間作業之危害及預防，以有效遏止災害的發生。

郭清吉並指出，勞檢處為鼓勵局限空間作業廠商提升安全水準與經營服務品質，以及加強為市民把關，該處自110年起開始推行優良局限空間作業廠商認證，並將審議通過之廠商名冊上網公告，各公寓大廈管委會或物業公司於遴選作業廠商時可參考運用，該處並預計於年關前，再針對槽車、水肥車及污水池作業相關業者，持續舉辦一系列的局限空間作業危害及預防宣導，並持續加強督檢稽查，呼籲雇主及從業的勞工朋友踴躍參加宣導會，強化學習通報、管制、通風、偵測、監控與救援等安全措施，以增進工作安全識能，平平安安過好年。

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