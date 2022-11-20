卡達世足開幕前祭禁酒令！英媒：贊助商擬向FIFA提告違約

▲2022卡達世足爭議重重，在開幕前2天突然宣布的禁酒令各大啤酒贊助商考慮提出違約指控。（圖／達志影像／美聯社）
▲2022卡達世足爭議重重，在開幕前2天突然宣布的禁酒令各大啤酒贊助商考慮提出違約指控。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-20 16:44:232022-11-20 17:35:06

2022世界盃足球賽在20日於卡達正式開賽，不過國際足協（FIFA）卻在18日突然宣布卡達世界盃附近8個比賽場地將「全面禁止販賣酒精飲料」，唯有球場的VIP包廂不受此限，消息一出引發大批球迷怒火，作為官方指定啤酒的百威啤酒（Budweiser）等多間贊助商也對國際足協（FIFA）提出有關違約的問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界盃足球賽是全球受眾最廣、也最有利可圖的國際體育賽事，光是在2018年全球就有逾35億觀眾觀看在俄羅斯舉辦的世界盃，今年國際足協更預計比賽的觀看人數將高達50億，其中到場球迷預計將超過120萬人，然而因為本屆世足舉辦國卡達作為一個保守的伊斯蘭教國家，也讓這次世足賽爭議不斷，卡達世界盃被稱為「最政治的世足盃」。

▲2022卡達世足在開幕前2天宣布禁酒令。（圖／達志影像／美聯社）
▲2022卡達世足在正式開始前就爭議不斷。（圖／達志影像／美聯社）
由於卡達法律禁止民眾在公眾場所飲酒，僅有持許可證的外國居民（不包括遊客）才能夠買酒、拿回家中飲用，外國遊客則得在高檔酒店和餐廳才能買到價格昂貴的酒精飲品，此前外界就擔心卡達會對此有所限制，但直到18日FIFA才突然頒布「禁酒令」，比賽期間百威接手還只能在舉行活動的W酒店宣傳自家的無酒精飲品「Budweiser Zero」。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，FIFA發出聲明表示，在與主辦國官方討論後，決定將酒精飲料的銷售重點放在FIFA球迷節、其他球迷活動和獲得許可的場地上，並宣布將移除世足賽體育館周圍的啤酒販售地點。

根據英媒《衛報》引述主要贊助商的代表發言，許多世足會的合作夥伴與贊助商稱「FIFA在很多方面讓他們失望」，這位匿名的代表指出這些禁酒限制讓不少合作廠商提出抱怨，並就潛在的違約結果進行非正式的討論，據了解許多合約條款存在的「重組」活動方案正在進行中。

▲2022卡達世足在開幕前2天宣布禁酒令。（圖／達志影像／美聯社）
▲2022卡達世足在開幕前2天宣布禁酒令。（圖／達志影像／美聯社）
有鑑於此，作為FIFA官方唯一指定的百威啤酒，其簽下的價值7500萬美元贊助合約將變得更加複雜，《衛報》表示百威極有可能就銷售業績受限採取法律行動，除非FIFA和卡達能就賠償達到共識；歐洲足球支持者協會（Football Supporters Europe）董事會成員也告訴《德國之聲》，「你必須接受酒精是足球文化的一部分，限制酒精的真正效果是適得其反。你越是試圖遏制這一行為，最終它們就越會對你不利。」
 

此外，卡達作為伊斯蘭國家禁止同性關係、飲酒等行為引發不少爭議，此前人權機構和媒體更披露，受僱修建世界杯場館的外籍勞工在卡達受到虐待和剝削，還有媒體稱卡達透過外籍勞工扮演球迷來打造形象。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

卡達世界盃「中國元素」滿滿！還送2隻貓熊　只聽四川話

馬克宏挺卡達世界盃　「體育歸體育」言論遭批偽善

卡達世足賽前夕　首都數千外籍移工被逐出住處

2022世足賽台灣沒人關注？行家反揭「黑幕」：國外正抵制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀