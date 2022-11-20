超越藍綠、推動公益　運動國手許哲睿參選里長展抱負

高雄市知名舞蹈老師許哲睿今年以無黨籍參選前金區民生里里長，政治素人沒有包袱，希望能真正超越藍綠，以年輕人的衝勁與想法，在自己的故鄉落實為民服務的工作。今(20)日特別舉辦二手商品義賣會，設攤所得全數捐給紅十字會慈暉園幫助弱勢團體，並透過舞蹈教室成果發表會進行公益演出，帶動及活絡里內文藝氛圍。
許哲睿是前運動舞蹈國手，多次代表台灣征戰國際各大賽事，為國爭光獲獎無數。其曾任高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會理事長，目前也是中華民國國際運動舞蹈協會理事長。本著「熱於助人，合作互惠互利，共榮共享」的信念，過去就經常幫助弱勢團體的活動以及積極參與公眾服務，並且近年來更是舉辦全國性運動舞蹈賽事和文藝活動，亦希望將這些經驗轉化為推廣民生里社區及里民活動，讓自己所在的這塊地方有更豐富的特色與活動。
前金區民生里屬於小里，人口約有800人，這次卻有4人參選。許哲睿表示，他在前金區深耕10年以上，首要目標就是成立屬於民生里的里民活動場地，另加裝監視器、做好衛生環境維護工作、清理水溝預防登革熱、定期環境毒維護里民健康，希望讓社區建設更完善，讓地方恢復過往的光榮。
許哲睿指出，他的辦公室和舞蹈教室都在民生里，隨時可以找到人，他希望用公司管理的方式，像便利商店一樣，有任何問題都有專人服務里民，並將財政公佈透明化，讓里民知道每一筆金錢的流向，是否都有回饋到里內。