擔心李雅慧選情　陳其邁拜託市民支持

高雄市左楠區市議員李雅慧受到先前「分票」和「穩當選」謠言之影響十分嚴重，市長陳其邁因擔心李雅慧選情，今(20)日再度前往左楠區拉抬李雅慧選情陪同車隊掃街時強調，李雅慧是連續獲得公民團體評鑑優質的議員，希望優秀的李雅慧能繼續留在議會、而問政認真的李雅慧「不太會作秀」讓他擔心李雅慧選情，呼籲市民朋友要給李雅慧多支持。
為求民進黨左楠四席全壘打，陳其邁今天下午第二度前往左楠區陪同李雅慧車掃，而不是以人偶或人形立牌「代勞」，這有透露出陳其邁的「擔心」，必須親自出馬，讓不走傳統組織路線，沒有家世背景，也因首度尋求連任而無「新人紅利」的李雅慧得以驚險過關，進而讓議會得以過半。
李雅慧表示，陳其邁雖口中稱她是「最盧議員」，但實際上對她的問政內容十分肯定，也都納入其在左楠市政建設的規劃當中，而陳其邁確實曾多次關切她的選情，特別是在新聞揭露她「選情告急」後的此刻，親自上車「陪掃」，讓她與她的志工朋友，及支持者們都再次感受到這位「暖男市長」，所送上的濃濃暖意。
李雅慧指出，選戰已屆不到一週的時間，她的資源不多，所能做的也有限，因此她會更加把握最後這幾天最關鍵的時間，持續努力爭取選民認同，也請選民勿信謠言，堅定支持在左楠有政績、被肯定，目前卻仍最危險的候選人李雅慧。