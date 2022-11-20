工研院奪3項全球百大研發獎　技術移轉產業界

「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」於日前舉行頒獎典禮，工研院連續15年在全球百大科技研發獎表現亮眼，今年有3項更突破重圍獲得獎項，受到R&D100的肯定，涵蓋範圍包括「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」等關鍵技術，且目前已移轉產業界。
素有研發界奧斯卡獎之稱的「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」於日前舉行頒獎典禮暨晚宴，工研院研發出「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」、「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」、以及與杜邦微電路及元件材料公司共同開發的「Micromax™ 9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術」等3項技術，自全球165項創新技術中脫穎而出，勇奪2022全球百大科技研發獎肯定，可望為元宇宙智慧顯示應用、精準醫療與下世代5G毫米波通訊產業帶來商機。
工研院技術至今已連續15年蟬聯全球百大科技研發獎，與佛羅里達州立大學國家高磁場實驗室（National High Magnetic Field Laboratory）等知名機構並列殊榮，為台灣研發機構在國際爭光。
工研院院長劉文雄表示，台灣的研發能量在國際上具有高度競爭力，根據統計，今年22項臺台技術入圍全球百大科技研發獎，占全球的13.3%，是除了美國以外，入圍數目最多的。
工研院自2008年首次參與R&D 100至今已累積獲得50個獎項，其中更有超過九成已經投入產業，而今年獲獎的三項技術更是我們邁向下世代「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」的關鍵技術，且已技術移轉產業界。